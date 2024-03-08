Niletto, Леша Свик и Олег Майами презентовали новый трек к 8 Марта. Видео

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Новый трек Niletto, Леши Свика и Олега Майами будет называться «Громче города» (архивное фото) Фото:

Певцы Niletto (Данил Прытков), Леша Свик и Олег Майами (родились в Екатеринбурге) презентовали новую совместную песню к 8 Марта. Об этом они сообщили на своих страницах в соцсетях.

«Праздничный сниппет для вас, девчата. Вторая сердечная танцевалка от нас с Олегом Майами и Лешей Свиком. Пусть это видео летит как поздравление каждой, кто разделяет с нами этот восторг», — сообщается в официальной группе Niletto в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе Леши Свика сказано, что трек с названием «Громче города» выйдет совсем скоро. Ранее уральские певцы выпустили песню «Не вспоминай», которая стала настоящим хитом.

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Певцы Niletto (Данил Прытков), Леша Свик и Олег Майами (родились в Екатеринбурге) презентовали новую совместную песню к 8 Марта. Об этом они сообщили на своих страницах в соцсетях. «Праздничный сниппет для вас, девчата. Вторая сердечная танцевалка от нас с Олегом Майами и Лешей Свиком. Пусть это видео летит как поздравление каждой, кто разделяет с нами этот восторг», — сообщается в официальной группе Niletto в соцсети «ВКонтакте». В сообществе Леши Свика сказано, что трек с названием «Громче города» выйдет совсем скоро. Ранее уральские певцы выпустили песню «Не вспоминай», которая стала настоящим хитом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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