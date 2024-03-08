Новый трек Niletto, Леши Свика и Олега Майами будет называться «Громче города» (архивное фото)
Певцы Niletto (Данил Прытков), Леша Свик и Олег Майами (родились в Екатеринбурге) презентовали новую совместную песню к 8 Марта. Об этом они сообщили на своих страницах в соцсетях.
«Праздничный сниппет для вас, девчата. Вторая сердечная танцевалка от нас с Олегом Майами и Лешей Свиком. Пусть это видео летит как поздравление каждой, кто разделяет с нами этот восторг», — сообщается в официальной группе Niletto в соцсети «ВКонтакте».
В сообществе Леши Свика сказано, что трек с названием «Громче города» выйдет совсем скоро. Ранее уральские певцы выпустили песню «Не вспоминай», которая стала настоящим хитом.
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