Новый трек Niletto, Леши Свика и Олега Майами будет называться «Громче города» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Певцы Niletto (Данил Прытков), Леша Свик и Олег Майами (родились в Екатеринбурге) презентовали новую совместную песню к 8 Марта. Об этом они сообщили на своих страницах в соцсетях.

«Праздничный сниппет для вас, девчата. Вторая сердечная танцевалка от нас с Олегом Майами и Лешей Свиком. Пусть это видео летит как поздравление каждой, кто разделяет с нами этот восторг», — сообщается в официальной группе Niletto в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе Леши Свика сказано, что трек с названием «Громче города» выйдет совсем скоро. Ранее уральские певцы выпустили песню «Не вспоминай», которая стала настоящим хитом.