Бойцы батальона «Ямал» из зоны СВО поздравили дам с праздником 8 Марта. Видео

08 марта 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

Бойцы отправили поздравление для женщин с передовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военнослужащие первой роты батальона «Ямал» поздравили женщин с праздником 8 Марта. С передовой бойцы пожелали дамам счастья, любви и пообещали вернуться домой с победой. Видеопоздравление разместил в соцсети глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал. «От лица батальона „Ямал“ первой роты поздравляем вас с праздником 8 Марта! Желаем здоровья, счастья, любви, семейного благополучия. Мы одержим победу и вернемся домой живые и здоровые», — поздравили бойцы прекрасную половину с праздником. Ямальские военнослужащие добавили, что именно женщины — это тыл и опора солдат. Благодаря им бойцы вернутся на родину с победой. Завершили поздравление ямальские солдаты троекратным «Ура». Мэры из ЯНАО накануне Международного женского дня поздравили матерей и жен военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации. Глава Тазовского района Виктор Югай и глава администрации Муравленко Елена Молдован в социальных сетях поделились кадрами торжественных мероприятий. В Салехарде 6 марта в детской школе искусств прошел праздничный концерт для матерей, жен, сестер и дочерей участников СВО.

Военнослужащие первой роты батальона «Ямал» поздравили женщин с праздником 8 Марта. С передовой бойцы пожелали дамам счастья, любви и пообещали вернуться домой с победой. Видеопоздравление разместил в соцсети глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал. «От лица батальона „Ямал“ первой роты поздравляем вас с праздником 8 Марта! Желаем здоровья, счастья, любви, семейного благополучия. Мы одержим победу и вернемся домой живые и здоровые», — поздравили бойцы прекрасную половину с праздником. Ямальские военнослужащие добавили, что именно женщины — это тыл и опора солдат. Благодаря им бойцы вернутся на родину с победой. Завершили поздравление ямальские солдаты троекратным «Ура». Мэры из ЯНАО накануне Международного женского дня поздравили матерей и жен военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации. Глава Тазовского района Виктор Югай и глава администрации Муравленко Елена Молдован в социальных сетях поделились кадрами торжественных мероприятий. В Салехарде 6 марта в детской школе искусств прошел праздничный концерт для матерей, жен, сестер и дочерей участников СВО.