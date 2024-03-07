07 марта 2024

Бойцы батальона «Ямал» из зоны СВО поздравили дам с праздником 8 Марта. Видео

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Бойцы отправили поздравление для женщин с передовой Фото:

Военнослужащие первой роты батальона «Ямал» поздравили женщин с праздником 8 Марта. С передовой бойцы пожелали дамам счастья, любви и пообещали вернуться домой с победой. Видеопоздравление разместил в соцсети глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал.

«От лица батальона „Ямал“ первой роты поздравляем вас с праздником 8 Марта! Желаем здоровья, счастья, любви, семейного благополучия. Мы одержим победу и вернемся домой живые и здоровые», — поздравили бойцы прекрасную половину с праздником.

Ямальские военнослужащие добавили, что именно женщины — это тыл и опора солдат. Благодаря им бойцы вернутся на родину с победой. Завершили поздравление ямальские солдаты троекратным «Ура».

Мэры из ЯНАО накануне Международного женского дня поздравили матерей и жен военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации. Глава Тазовского района Виктор Югай и глава администрации Муравленко Елена Молдован в социальных сетях поделились кадрами торжественных мероприятий. В Салехарде 6 марта в детской школе искусств прошел праздничный концерт для матерей, жен, сестер и дочерей участников СВО.

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Военнослужащие первой роты батальона «Ямал» поздравили женщин с праздником 8 Марта. С передовой бойцы пожелали дамам счастья, любви и пообещали вернуться домой с победой. Видеопоздравление разместил в соцсети глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал. «От лица батальона „Ямал“ первой роты поздравляем вас с праздником 8 Марта! Желаем здоровья, счастья, любви, семейного благополучия. Мы одержим победу и вернемся домой живые и здоровые», — поздравили бойцы прекрасную половину с праздником. Ямальские военнослужащие добавили, что именно женщины — это тыл и опора солдат. Благодаря им бойцы вернутся на родину с победой. Завершили поздравление ямальские солдаты троекратным «Ура». Мэры из ЯНАО накануне Международного женского дня поздравили матерей и жен военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации. Глава Тазовского района Виктор Югай и глава администрации Муравленко Елена Молдован в социальных сетях поделились кадрами торжественных мероприятий. В Салехарде 6 марта в детской школе искусств прошел праздничный концерт для матерей, жен, сестер и дочерей участников СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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