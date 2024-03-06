Ямальские мэры поздравили солдатских матерей. Фото

07 марта 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Мэры из ЯНАО поздравили жен и матерей военнослужащих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэры из ЯНАО накануне Международного женского дня поздравили матерей и жен военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации. Об этом сообщили глава Тазовского района Виктор Югай и глава администрации Муравленко Елена Молдован в социальных сетях. «Собрались за чашкой чая, чтобы пообщаться и обсудить накопившиеся вопросы. Мамы наших военнослужащих открыты к общению, рассказывают истории из жизни, делятся переживаниями и радостью от встреч с сыновьями», — написал Виктор Югай в официальном telegram-канале. Елена Молдован посетила матерей военнослужащих, в том числе и старшего возраста. «Женщины могут преодолеть многие невзгоды, и при этом останутся нежными и любящими», — отметила глава Муравленко. В Салехарде 6 марта в детской школе искусств прошел праздничный концерт для матерей, жен, сестер и дочерей участников СВО. Счастья, улыбок и всего самого доброго пожелал женщинам мэр окружной столицы Алексей Титовский. Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов подарил женам и матерям военнослужащих фотосессию. Профессиональные фото родных помогут военнослужащим не забыть, что их помнят и ждут.

Мэры из ЯНАО накануне Международного женского дня поздравили матерей и жен военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации. Об этом сообщили глава Тазовского района Виктор Югай и глава администрации Муравленко Елена Молдован в социальных сетях. «Собрались за чашкой чая, чтобы пообщаться и обсудить накопившиеся вопросы. Мамы наших военнослужащих открыты к общению, рассказывают истории из жизни, делятся переживаниями и радостью от встреч с сыновьями», — написал Виктор Югай в официальном telegram-канале. Елена Молдован посетила матерей военнослужащих, в том числе и старшего возраста. «Женщины могут преодолеть многие невзгоды, и при этом останутся нежными и любящими», — отметила глава Муравленко. В Салехарде 6 марта в детской школе искусств прошел праздничный концерт для матерей, жен, сестер и дочерей участников СВО. Счастья, улыбок и всего самого доброго пожелал женщинам мэр окружной столицы Алексей Титовский. Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов подарил женам и матерям военнослужащих фотосессию. Профессиональные фото родных помогут военнослужащим не забыть, что их помнят и ждут.