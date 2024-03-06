06 марта 2024

Ямальские мэры поздравили солдатских матерей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэры из ЯНАО поздравили жен и матерей военнослужащих Фото:

Мэры из ЯНАО накануне Международного женского дня поздравили матерей и жен военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации. Об этом сообщили глава Тазовского района Виктор Югай и глава администрации Муравленко Елена Молдован в социальных сетях.

«Собрались за чашкой чая, чтобы пообщаться и обсудить накопившиеся вопросы. Мамы наших военнослужащих открыты к общению, рассказывают истории из жизни, делятся переживаниями и радостью от встреч с сыновьями», — написал Виктор Югай в официальном telegram-канале.

Елена Молдован посетила матерей военнослужащих, в том числе и старшего возраста. «Женщины могут преодолеть многие невзгоды, и при этом останутся нежными и любящими», — отметила глава Муравленко.

В Салехарде 6 марта в детской школе искусств прошел праздничный концерт для матерей, жен, сестер и дочерей участников СВО. Счастья, улыбок и всего самого доброго пожелал женщинам мэр окружной столицы Алексей Титовский.

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов подарил женам и матерям военнослужащих фотосессию. Профессиональные фото родных помогут военнослужащим не забыть, что их помнят и ждут.

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Мэры из ЯНАО накануне Международного женского дня поздравили матерей и жен военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации. Об этом сообщили глава Тазовского района Виктор Югай и глава администрации Муравленко Елена Молдован в социальных сетях. «Собрались за чашкой чая, чтобы пообщаться и обсудить накопившиеся вопросы. Мамы наших военнослужащих открыты к общению, рассказывают истории из жизни, делятся переживаниями и радостью от встреч с сыновьями», — написал Виктор Югай в официальном telegram-канале. Елена Молдован посетила матерей военнослужащих, в том числе и старшего возраста. «Женщины могут преодолеть многие невзгоды, и при этом останутся нежными и любящими», — отметила глава Муравленко. В Салехарде 6 марта в детской школе искусств прошел праздничный концерт для матерей, жен, сестер и дочерей участников СВО. Счастья, улыбок и всего самого доброго пожелал женщинам мэр окружной столицы Алексей Титовский. Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов подарил женам и матерям военнослужащих фотосессию. Профессиональные фото родных помогут военнослужащим не забыть, что их помнят и ждут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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