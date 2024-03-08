08 марта 2024
07 марта 2024

Команды Высшей лиги КВН выступят на концерте в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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КВН, встреча выпускников. Екатеринбург, квн
Команды Высшей лиги КВН выступят на концерте в Нягани Фото:

Команды кавээнщиков из Москвы, Челябинска и Екатеринбурга выступят на концерте Северной лиги в Нягани. Афишу опубликовала Северная лига КВН в соцсети «Вконтакте».

«Команды Высшей лиги КВН и телепроекта „Лига городов“ на ТНТ встретятся с вами, чтобы снова порадовать лучшими шутками», — говорится в афише. На момент публикации большинство билетов на концерт оказались уже раскуплены.

Выступления кавээнщиков планируются и в других городах ХМАО. Организаторы обещают сообщить подробности об этом позже.

Тем временем в Тюмени в праздник 8 марта прошел всероссийский фестиваль КВН. В нем приняли участие 20 коллективов со всей страны.

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Команды кавээнщиков из Москвы, Челябинска и Екатеринбурга выступят на концерте Северной лиги в Нягани. Афишу опубликовала Северная лига КВН в соцсети «Вконтакте». «Команды Высшей лиги КВН и телепроекта „Лига городов“ на ТНТ встретятся с вами, чтобы снова порадовать лучшими шутками», — говорится в афише. На момент публикации большинство билетов на концерт оказались уже раскуплены. Выступления кавээнщиков планируются и в других городах ХМАО. Организаторы обещают сообщить подробности об этом позже. Тем временем в Тюмени в праздник 8 марта прошел всероссийский фестиваль КВН. В нем приняли участие 20 коллективов со всей страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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