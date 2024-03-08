Команды Высшей лиги КВН выступят на концерте в ХМАО

Команды кавээнщиков из Москвы, Челябинска и Екатеринбурга выступят на концерте Северной лиги в Нягани. Афишу опубликовала Северная лига КВН в соцсети «Вконтакте».
«Команды Высшей лиги КВН и телепроекта „Лига городов“ на ТНТ встретятся с вами, чтобы снова порадовать лучшими шутками», — говорится в афише. На момент публикации большинство билетов на концерт оказались уже раскуплены.
Выступления кавээнщиков планируются и в других городах ХМАО. Организаторы обещают сообщить подробности об этом позже.
Тем временем в Тюмени в праздник 8 марта прошел всероссийский фестиваль КВН. В нем приняли участие 20 коллективов со всей страны.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.