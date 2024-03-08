Жительницы ХМАО рассказали о самых необычных подарках на 8 Марта

Жительниц ХМАО на 8 Марта удивили подарки в виде варенья и солений

09 марта 2024 в 01:47 Размер текста - 17 +

Югорчанок удивляли и букеты из большого количества цветов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Среди необычных подарков на 8 Марта жительницы ХМАО назвали цветы редких видов, домашних питомцев, а также ведро соленых грибов и варенье. Опрос среди представительниц прекрасного пола провели аналитики сервиса SuperJob. «Несмотря на то, что цветы являются традиционным символом 8 Марта, 10% женщин зачислили этот подарок в необычные из-за уникальности некоторых видов, таких как „цветущая опунция“. Часть югорчанок поражены количеством цветов — 101 роза. На втором месте рейтинга необычных подарков — домашние питомцы, чаще всего это собаки, кошки или попугаи (7% опрошенных). Среди других необычных подарков на 8 Марта женщины называли варенье и ведро соленых грибов», — сообщается в результатах опроса. По 3% женщин необычными подарками к Международному женскому дню назвали путешествия и кухонную утварь. Для 2% опрошенных неожиданностью стали украшения, сертификаты на активности или мастер-классы, игрушки, сладости, деньги, билеты в театр, кино или на концерт. Среди других необычных подарков на 8 Марта югорчанки называли живых бабочек, заправку автомобиля, входную дверь в квартиру, песню, микроскоп, стихи, фотосессию и набор шахмат. В преддверии праздника URA.RU поделилось, что ни в коем случае нельзя дарить женщинам на 8 Марта. Среди нежелательных подарков оказалась бытовая техника, деньги, косметика и парфюм без учета мнения женщины, а также наборы для ванны и подарки с намеком на изъяны во внешности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Среди необычных подарков на 8 Марта жительницы ХМАО назвали цветы редких видов, домашних питомцев, а также ведро соленых грибов и варенье. Опрос среди представительниц прекрасного пола провели аналитики сервиса SuperJob. «Несмотря на то, что цветы являются традиционным символом 8 Марта, 10% женщин зачислили этот подарок в необычные из-за уникальности некоторых видов, таких как „цветущая опунция“. Часть югорчанок поражены количеством цветов — 101 роза. На втором месте рейтинга необычных подарков — домашние питомцы, чаще всего это собаки, кошки или попугаи (7% опрошенных). Среди других необычных подарков на 8 Марта женщины называли варенье и ведро соленых грибов», — сообщается в результатах опроса. По 3% женщин необычными подарками к Международному женскому дню назвали путешествия и кухонную утварь. Для 2% опрошенных неожиданностью стали украшения, сертификаты на активности или мастер-классы, игрушки, сладости, деньги, билеты в театр, кино или на концерт. Среди других необычных подарков на 8 Марта югорчанки называли живых бабочек, заправку автомобиля, входную дверь в квартиру, песню, микроскоп, стихи, фотосессию и набор шахмат. В преддверии праздника URA.RU поделилось, что ни в коем случае нельзя дарить женщинам на 8 Марта. Среди нежелательных подарков оказалась бытовая техника, деньги, косметика и парфюм без учета мнения женщины, а также наборы для ванны и подарки с намеком на изъяны во внешности.