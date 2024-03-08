Политика В МИД России призвали Канаду снести все памятники украинским нацистам в стране 09 марта 2024 в 02:20 Размер текста - 17 + . Фото: Антон Белицкий © URA.RU Канаде следует убрать монументы нацистским пособникам для демонстрации серьtзности намерений отказаться от нацистского наследия Украины. Об этом сообщили в официальном telegram-канале МИД РФ. «Лучшим доказательством серьезности намерений Оттавы дистанцироваться от нацистского прошлого Украины послужит ликвидация оставшихся в стране монументов нацистским пособникам», — говорится в сообщении МИД России в соцсети. В МИД России также подчеркнули, что снос памятника эсэсовцам в Канаде является первым шагом к устранению украинского нацистского наследия в этой стране. В Оквилле был демонтирован монумент бойцам дивизии СС «Галичина». В ответ на это мэрия Оквилла заявила, что не причастна к сносу памятника, пишет RT. Памятник неоднократно подвергался вандализму, и местные активисты и журналисты требовали его удаления. Причины решения о сносе памятника неизвестны. Также отмечается, что в этой дивизии служил эсэсовец Ярослав Гунько. Он в 2023 году присутствовал на заседании парламента Канады и получил аплодисменты от политиков во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Канаде следует убрать монументы нацистским пособникам для демонстрации серьtзности намерений отказаться от нацистского наследия Украины. Об этом сообщили в официальном telegram-канале МИД РФ. «Лучшим доказательством серьезности намерений Оттавы дистанцироваться от нацистского прошлого Украины послужит ликвидация оставшихся в стране монументов нацистским пособникам», — говорится в сообщении МИД России в соцсети. В МИД России также подчеркнули, что снос памятника эсэсовцам в Канаде является первым шагом к устранению украинского нацистского наследия в этой стране. В Оквилле был демонтирован монумент бойцам дивизии СС «Галичина». В ответ на это мэрия Оквилла заявила, что не причастна к сносу памятника, пишет RT. Памятник неоднократно подвергался вандализму, и местные активисты и журналисты требовали его удаления. Причины решения о сносе памятника неизвестны. Также отмечается, что в этой дивизии служил эсэсовец Ярослав Гунько. Он в 2023 году присутствовал на заседании парламента Канады и получил аплодисменты от политиков во время визита президента Украины Владимира Зеленского. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям