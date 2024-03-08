Канаде следует убрать монументы нацистским пособникам для демонстрации серьtзности намерений отказаться от нацистского наследия Украины. Об этом сообщили в официальном telegram-канале МИД РФ.
«Лучшим доказательством серьезности намерений Оттавы дистанцироваться от нацистского прошлого Украины послужит ликвидация оставшихся в стране монументов нацистским пособникам», — говорится в сообщении МИД России в соцсети. В МИД России также подчеркнули, что снос памятника эсэсовцам в Канаде является первым шагом к устранению украинского нацистского наследия в этой стране.
В Оквилле был демонтирован монумент бойцам дивизии СС «Галичина». В ответ на это мэрия Оквилла заявила, что не причастна к сносу памятника, пишет RT. Памятник неоднократно подвергался вандализму, и местные активисты и журналисты требовали его удаления. Причины решения о сносе памятника неизвестны.
Также отмечается, что в этой дивизии служил эсэсовец Ярослав Гунько. Он в 2023 году присутствовал на заседании парламента Канады и получил аплодисменты от политиков во время визита президента Украины Владимира Зеленского.
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