08 марта 2024

В МИД России призвали Канаду снести все памятники украинским нацистам в стране

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Административные здания. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, табличка
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Канаде следует убрать монументы нацистским пособникам для демонстрации серьtзности намерений отказаться от нацистского наследия Украины. Об этом сообщили в официальном telegram-канале МИД РФ.

«Лучшим доказательством серьезности намерений Оттавы дистанцироваться от нацистского прошлого Украины послужит ликвидация оставшихся в стране монументов нацистским пособникам», — говорится в сообщении МИД России в соцсети. В МИД России также подчеркнули, что снос памятника эсэсовцам в Канаде является первым шагом к устранению украинского нацистского наследия в этой стране.

В Оквилле был демонтирован монумент бойцам дивизии СС «Галичина». В ответ на это мэрия Оквилла заявила, что не причастна к сносу памятника, пишет RT. Памятник неоднократно подвергался вандализму, и местные активисты и журналисты требовали его удаления. Причины решения о сносе памятника неизвестны.

Также отмечается, что в этой дивизии служил эсэсовец Ярослав Гунько. Он в 2023 году присутствовал на заседании парламента Канады и получил аплодисменты от политиков во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

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Канаде следует убрать монументы нацистским пособникам для демонстрации серьtзности намерений отказаться от нацистского наследия Украины. Об этом сообщили в официальном telegram-канале МИД РФ. «Лучшим доказательством серьезности намерений Оттавы дистанцироваться от нацистского прошлого Украины послужит ликвидация оставшихся в стране монументов нацистским пособникам», — говорится в сообщении МИД России в соцсети. В МИД России также подчеркнули, что снос памятника эсэсовцам в Канаде является первым шагом к устранению украинского нацистского наследия в этой стране. В Оквилле был демонтирован монумент бойцам дивизии СС «Галичина». В ответ на это мэрия Оквилла заявила, что не причастна к сносу памятника, пишет RT. Памятник неоднократно подвергался вандализму, и местные активисты и журналисты требовали его удаления. Причины решения о сносе памятника неизвестны. Также отмечается, что в этой дивизии служил эсэсовец Ярослав Гунько. Он в 2023 году присутствовал на заседании парламента Канады и получил аплодисменты от политиков во время визита президента Украины Владимира Зеленского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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