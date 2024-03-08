Зеленский намерен уволить главу МИД Украины Кулебу: главное к вечеру 8 марта

Зеленский обсуждает увольнение главы МИД Украины Кулебы

08 марта 2024 в 21:47 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кулеба может лишиться своего поста Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский обсуждает возможное увольнение главы украинского МИД Дмитрия Кулебы — такую информацию сообщили источники, близкие к офису украинского президента. Главные новости спецоперации к вечеру 8 марта — в материале URA.RU. Зеленский рассматривает вопрос увольнения Кулебы Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения Дмитрия Кулебы с должности главы МИД. Источники, близкие к офису президента, сообщили, что изначально рассматривался вариант назначения Кулебы на пост посла в Лондоне, но решение было изменено, и эту должность получил экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Кулебе предъявляют много вопросов к его деятельности на должности, включая претензии к выбору кандидатов на посты послов. Президент Франции Эммануэль Макрон об отправке военных на Украину Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность направления военных на Украину, но отметил, что это не обязательно означает, что такое решение будет принято. Он привел аналогию с обедом: несмотря на то, что вы не обедаете прямо сейчас, это не означает, что вы не будете это делать в будущем. В Канаде снесли памятник украинской дивизии CC «Галичина» В городе Оквилл в Канаде был снесен памятник первой украинской дивизии CC «Галичина», который был установлен на кладбище в 1988 году. Памятник неоднократно подвергался вандализму, и местные активисты и журналисты требовали его удаления. Причины решения о сносе памятника неизвестны. Также отмечается, что в этой дивизии служил эсэсовец Ярослав Гунько, который в прошлом году присутствовал на заседании парламента Канады и получил аплодисменты от политиков во время визита Владимира Зеленского. Дроны ВСУ атаковали Рождественку Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух погибших и одном раненом при атаке беспилотных летательных аппаратов на окраине села Рождественка Грайворонского городского округа. Атака была совершена ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе. Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия для оказания помощи раненому. Успехи ВС РФ На Купянском направлении подразделения группировки войск «Западная» активными действиями улучшили положение на переднем крае и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Песчаное и Берестовое, передает Пятый канал. Было отражено 24 украинские контратаки в районах Синьковка и Терны с использованием штурмовых групп и механизированных бригад. На Донецком направлении подразделения группировки войск «Южная» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка и Красное. Было отражено восемь контратак в районах Красногоровка, Новомихайловка и Победа. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Совместно с авиацией и артиллерией были поражены скопления украинских военных в районах населенных пунктов Тоненькое, Торецк, Очеретино, Новоселка Первая, Майорск и Розовка. На Южно-Донецком направлении российские войска улучшили положение на переднем крае и нанесли поражение подразделениям ВСУ в нескольких населенных пунктах. Было отражено несколько контратак украинской армии. На Херсонском направлении российские войска также достигли успехов и нанесли комплексное поражение подразделениям ВСУ в нескольких населенных пунктах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждает возможное увольнение главы украинского МИД Дмитрия Кулебы — такую информацию сообщили источники, близкие к офису украинского президента. Главные новости спецоперации к вечеру 8 марта — в материале URA.RU. Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения Дмитрия Кулебы с должности главы МИД. Источники, близкие к офису президента, сообщили, что изначально рассматривался вариант назначения Кулебы на пост посла в Лондоне, но решение было изменено, и эту должность получил экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Кулебе предъявляют много вопросов к его деятельности на должности, включая претензии к выбору кандидатов на посты послов. Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность направления военных на Украину, но отметил, что это не обязательно означает, что такое решение будет принято. Он привел аналогию с обедом: несмотря на то, что вы не обедаете прямо сейчас, это не означает, что вы не будете это делать в будущем. В городе Оквилл в Канаде был снесен памятник первой украинской дивизии CC «Галичина», который был установлен на кладбище в 1988 году. Памятник неоднократно подвергался вандализму, и местные активисты и журналисты требовали его удаления. Причины решения о сносе памятника неизвестны. Также отмечается, что в этой дивизии служил эсэсовец Ярослав Гунько, который в прошлом году присутствовал на заседании парламента Канады и получил аплодисменты от политиков во время визита Владимира Зеленского. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух погибших и одном раненом при атаке беспилотных летательных аппаратов на окраине села Рождественка Грайворонского городского округа. Атака была совершена ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе. Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия для оказания помощи раненому. На Купянском направлении подразделения группировки войск «Западная» активными действиями улучшили положение на переднем крае и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Песчаное и Берестовое, передает Пятый канал. Было отражено 24 украинские контратаки в районах Синьковка и Терны с использованием штурмовых групп и механизированных бригад. На Донецком направлении подразделения группировки войск «Южная» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка и Красное. Было отражено восемь контратак в районах Красногоровка, Новомихайловка и Победа. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Совместно с авиацией и артиллерией были поражены скопления украинских военных в районах населенных пунктов Тоненькое, Торецк, Очеретино, Новоселка Первая, Майорск и Розовка. На Южно-Донецком направлении российские войска улучшили положение на переднем крае и нанесли поражение подразделениям ВСУ в нескольких населенных пунктах. Было отражено несколько контратак украинской армии. На Херсонском направлении российские войска также достигли успехов и нанесли комплексное поражение подразделениям ВСУ в нескольких населенных пунктах.