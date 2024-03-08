В Нижневартовске (ХМАО) ближе к вечеру 8 марта на перекрестке улиц Ленина и Нефтяников правоохранители остановили свадебный кортеж. По информации очевидцев, из нескольких тонированных автомобилей в честь праздника устроили стрельбу.
«Сегодня около 17:00 на перекрестке Нефтяников — Ленина сотрудники различных силовых ведомств остановили свадебный кортеж. Говорят, что из машин стреляли в воздух», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
На месте работала Росгвардия, сотрудники ДПС и кинологическая служба. Проверка автомобилей заняла около часа. После разбирательств задержали только тех, кто стрелял.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен.
По словам очевидцев, кортеж остановили из-за стрельбы
В Нижневартовске (ХМАО) ближе к вечеру 8 марта на перекрестке улиц Ленина и Нефтяников правоохранители остановили свадебный кортеж. По информации очевидцев, из нескольких тонированных автомобилей в честь праздника устроили стрельбу. «Сегодня около 17:00 на перекрестке Нефтяников — Ленина сотрудники различных силовых ведомств остановили свадебный кортеж. Говорят, что из машин стреляли в воздух», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На месте работала Росгвардия, сотрудники ДПС и кинологическая служба. Проверка автомобилей заняла около часа. После разбирательств задержали только тех, кто стрелял. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен.