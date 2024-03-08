Происшествия В городе ХМАО силовики остановили свадебный кортеж из-за стрельбы. Фото 09 марта 2024 в 02:36 Размер текста - 17 + Дорогу нарушителям перекрыли автомобили Росгвардии, ДПС и кинологов Фото: Размик Закарян © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) ближе к вечеру 8 марта на перекрестке улиц Ленина и Нефтяников правоохранители остановили свадебный кортеж. По информации очевидцев, из нескольких тонированных автомобилей в честь праздника устроили стрельбу. «Сегодня около 17:00 на перекрестке Нефтяников — Ленина сотрудники различных силовых ведомств остановили свадебный кортеж. Говорят, что из машин стреляли в воздух», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На месте работала Росгвардия, сотрудники ДПС и кинологическая служба. Проверка автомобилей заняла около часа. После разбирательств задержали только тех, кто стрелял. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен. По словам очевидцев, кортеж остановили из-за стрельбы Telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск», https://t.me/nv86_crab Сотрудники Росгвардии, ДПС и кинологи остановили нарушителей Telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск», https://t.me/nv86_crab В Нижневартовске (ХМАО) ближе к вечеру 8 марта на перекрестке улиц Ленина и Нефтяников правоохранители остановили свадебный кортеж. По информации очевидцев, из нескольких тонированных автомобилей в честь праздника устроили стрельбу. «Сегодня около 17:00 на перекрестке Нефтяников — Ленина сотрудники различных силовых ведомств остановили свадебный кортеж. Говорят, что из машин стреляли в воздух», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На месте работала Росгвардия, сотрудники ДПС и кинологическая служба. Проверка автомобилей заняла около часа. После разбирательств задержали только тех, кто стрелял. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям