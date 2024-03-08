08 марта 2024
07 марта 2024

В городе ХМАО силовики остановили свадебный кортеж из-за стрельбы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие банка "Нейва". Екатеринбург, росгвардия, машина росгвардии
Дорогу нарушителям перекрыли автомобили Росгвардии, ДПС и кинологов Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) ближе к вечеру 8 марта на перекрестке улиц Ленина и Нефтяников правоохранители остановили свадебный кортеж. По информации очевидцев, из нескольких тонированных автомобилей в честь праздника устроили стрельбу.

«Сегодня около 17:00 на перекрестке Нефтяников — Ленина сотрудники различных силовых ведомств остановили свадебный кортеж. Говорят, что из машин стреляли в воздух», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

На месте работала Росгвардия, сотрудники ДПС и кинологическая служба. Проверка автомобилей заняла около часа. После разбирательств задержали только тех, кто стрелял.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен.

По словам очевидцев, кортеж остановили из-за стрельбы
По словам очевидцев, кортеж остановили из-за стрельбы
Сотрудники Росгвардии, ДПС и кинологи остановили нарушителей
Сотрудники Росгвардии, ДПС и кинологи остановили нарушителей

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В Нижневартовске (ХМАО) ближе к вечеру 8 марта на перекрестке улиц Ленина и Нефтяников правоохранители остановили свадебный кортеж. По информации очевидцев, из нескольких тонированных автомобилей в честь праздника устроили стрельбу. «Сегодня около 17:00 на перекрестке Нефтяников — Ленина сотрудники различных силовых ведомств остановили свадебный кортеж. Говорят, что из машин стреляли в воздух», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На месте работала Росгвардия, сотрудники ДПС и кинологическая служба. Проверка автомобилей заняла около часа. После разбирательств задержали только тех, кто стрелял. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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