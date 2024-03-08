Эрдоган и Зеленский обсудили мирный саммит по Украине: главные заявления

Эрдоган и Зеленский обсудили мирный саммит по Украине

09 марта 2024 в 02:57 Размер текста - 17 +

Встреча Зеленского и Эрдогана прошла в Стамбуле Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на Украине с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Встреча прошла в Стамбуле (Турция). URA.RU собрало главные заявление с переговоров. Эрдоган и Зеленский поспорили об участии России в мирном саммите по Украине Эрдоган заявил, что Турция готова провести мирные переговоры по разрешению конфликта на Украине с участием России. По его словам дипломатическая инициатива, предпринятая в 2022 году в Стамбуле, не принесла результатов. «Конфликт между Украиной и Россией должен закончиться путем переговоров. Мы готовы провести мирный саммит, в котором будет участвовать и Россия», — заявил Эрдоган. В ответ на предложение Эрдогана Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине. Однако он допустил, что Москва может быть приглашена после подготовки плана по установлению справедливого мира. «Мы не видим представителей России на таком саммите. Мы хотим получить результат — справедливый мир для Украины. Сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут приглашены представители РФ», — сказал президент Украины. Эрдоган хочет помочь с обменом пленных и безопасностью в Черном море Эрдоган заявил, что готов оказать содействие в урегулировании вопросов об обмене пленными между Украиной и Россией. Также он предложил свою помощь в обеспечении безопасности судов в Черном море. Он отметил, что Зеленский обратил внимание на необходимость обеспечения безопасности портов, которые используются для отправки зерна. Эрдоган проинформировал, что в числе просьб Зеленского было также «установление спокойствия на время рамадана» — священного для мусульман месяца поста. Киев и Анкара договорились о совместных проектах в оборонной сфере Киев и Анкара достигли договоренностей на правительственном уровне и на уровне компаний о совместных проектах в оборонной сфере. Об этом сообщил Зеленский. «Мы сегодня определили двустороннее сотрудничество в оборонной сфере и на правительственном уровне, и на уровне компаний наших государств. Достигнуты договоренности о совместных проектах», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров. Зеленский отметил, что уже провел встречи с представителями военно-промышленного комплекса Турции. В прошлый раз господин Зеленский посещал Турцию в июле 2023 года. Тогда стороны подписали меморандум о развитии совместного производства беспилотников. В феврале 2024 года турецкая оборонная компания Baykar начала строить на территории Украины завод, где планируют производить БПЛА моделей Bayraktar TB2 и TB3. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на Украине с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Встреча прошла в Стамбуле (Турция). URA.RU собрало главные заявление с переговоров. Эрдоган заявил, что Турция готова провести мирные переговоры по разрешению конфликта на Украине с участием России. По его словам дипломатическая инициатива, предпринятая в 2022 году в Стамбуле, не принесла результатов. «Конфликт между Украиной и Россией должен закончиться путем переговоров. Мы готовы провести мирный саммит, в котором будет участвовать и Россия», — заявил Эрдоган. В ответ на предложение Эрдогана Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине. Однако он допустил, что Москва может быть приглашена после подготовки плана по установлению справедливого мира. «Мы не видим представителей России на таком саммите. Мы хотим получить результат — справедливый мир для Украины. Сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут приглашены представители РФ», — сказал президент Украины. Эрдоган заявил, что готов оказать содействие в урегулировании вопросов об обмене пленными между Украиной и Россией. Также он предложил свою помощь в обеспечении безопасности судов в Черном море. Он отметил, что Зеленский обратил внимание на необходимость обеспечения безопасности портов, которые используются для отправки зерна. Эрдоган проинформировал, что в числе просьб Зеленского было также «установление спокойствия на время рамадана» — священного для мусульман месяца поста. Киев и Анкара достигли договоренностей на правительственном уровне и на уровне компаний о совместных проектах в оборонной сфере. Об этом сообщил Зеленский. «Мы сегодня определили двустороннее сотрудничество в оборонной сфере и на правительственном уровне, и на уровне компаний наших государств. Достигнуты договоренности о совместных проектах», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров. Зеленский отметил, что уже провел встречи с представителями военно-промышленного комплекса Турции. В прошлый раз господин Зеленский посещал Турцию в июле 2023 года. Тогда стороны подписали меморандум о развитии совместного производства беспилотников. В феврале 2024 года турецкая оборонная компания Baykar начала строить на территории Украины завод, где планируют производить БПЛА моделей Bayraktar TB2 и TB3.