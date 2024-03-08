08 марта 2024

Над Курском сбит беспилотник ВСУ

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Последствия ЧП уточняется, заявил Старовойт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотник Вооруженных Сил Украины сбит над Курском. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«В небе над Курском силами ПВО сбит украинский БПЛА. Последствия на земле уточняются», — написал Старовойт telegram-канале. Он также обратился в местным жителям, попросив не приближаться к обломкам БПЛА.

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Беспилотник Вооруженных Сил Украины сбит над Курском. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «В небе над Курском силами ПВО сбит украинский БПЛА. Последствия на земле уточняются», — написал Старовойт telegram-канале. Он также обратился в местным жителям, попросив не приближаться к обломкам БПЛА.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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