Над Курском сбит беспилотник ВСУ

Последствия ЧП уточняется, заявил Старовойт
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Беспилотник Вооруженных Сил Украины сбит над Курском. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«В небе над Курском силами ПВО сбит украинский БПЛА. Последствия на земле уточняются», — написал Старовойт telegram-канале. Он также обратился в местным жителям, попросив не приближаться к обломкам БПЛА.
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