08 марта 2024

Baza: БПЛА пытались атаковать авиационное предприятие в Таганроге

© Служба новостей «URA.RU»
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотники Вооруженных сил Украины пытались атаковать территорию авиационного предприятия в Таганроге. Оно входит в состав научно-технического комплекса имени Бериева. Об этом пишет telegram-канал Baza.

«БПЛА ВСУ попытались атаковать территорию авиационного предприятия, входящего в состав научно-технического комплекса имени Бериева», — сообщает Baza.

Жители Таганрога сообщили о более 20 взрывах над городом. Предположительно, ПВО работает по беспилотникам, которые атакуют город.

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Беспилотники Вооруженных сил Украины пытались атаковать территорию авиационного предприятия в Таганроге. Оно входит в состав научно-технического комплекса имени Бериева. Об этом пишет telegram-канал Baza. «БПЛА ВСУ попытались атаковать территорию авиационного предприятия, входящего в состав научно-технического комплекса имени Бериева», — сообщает Baza. Жители Таганрога сообщили о более 20 взрывах над городом. Предположительно, ПВО работает по беспилотникам, которые атакуют город.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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