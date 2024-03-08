Политика Выборы В Кремле ответили на вопрос о том, как Путин проголосует на выборах президента Песков: в Кремле сообщат, в каком формате Путин проголосовал на выборах-2024 09 марта 2024 в 07:20 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сообщат, в каком формате проголосовал Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Кремле своевременно сообщат о том, в каком формате самовыдвиженец Владимир Путин проголосовал на выборах президента России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Журналисты поинтересовались у пресс-атташе, проголосует Путин дистанционно, или же лично придет на избирательный участок. «Мы своевременно сообщим», — сказал Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В президентской гонке будут участвовать самовыдвиженец Путин, выходец из КПРФ Николай Харитонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков. Граждане будут иметь возможность проголосовать дистанционно. Например, в Москве уже подготовили систему электронного голосования к нагрузкам, пишут «Дни.ру». В Кремле своевременно сообщат о том, в каком формате самовыдвиженец Владимир Путин проголосовал на выборах президента России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Журналисты поинтересовались у пресс-атташе, проголосует Путин дистанционно, или же лично придет на избирательный участок. «Мы своевременно сообщим», — сказал Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В президентской гонке будут участвовать самовыдвиженец Путин, выходец из КПРФ Николай Харитонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков. Граждане будут иметь возможность проголосовать дистанционно. Например, в Москве уже подготовили систему электронного голосования к нагрузкам, пишут «Дни.ру». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям