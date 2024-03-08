В Кремле ответили на вопрос о том, как Путин проголосует на выборах президента

В Кремле своевременно сообщат о том, в каком формате самовыдвиженец Владимир Путин проголосовал на выборах президента России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Журналисты поинтересовались у пресс-атташе, проголосует Путин дистанционно, или же лично придет на избирательный участок. «Мы своевременно сообщим», — сказал Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В президентской гонке будут участвовать самовыдвиженец Путин, выходец из КПРФ Николай Харитонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков. Граждане будут иметь возможность проголосовать дистанционно. Например, в Москве уже подготовили систему электронного голосования к нагрузкам, пишут «Дни.ру».
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