Японская корпорация подала иски на пермский бизнес из-за нарушения прав на аниме

Японская компания TV TOKYO Corporation судится с прикамскими бизнесменами из-за нарушения авторских прав. Речь — о персонажах аниме «Наруто». В Арбитражный суд Пермского края поступили 22 соответствующих иска. Документы опубликованы в картотеке ведомства.
«TV TOKYO Corporation подала 22 заявления, в которых требует взыскать с бизнесменов Пермского края компенсацию за нарушение исключительных прав. Общая сумма исковых требований — 1,26 млн рублей. Восемь заявлений уже рассмотрены на предварительных судебных заседаниях», — указано в судебных документах.
По мнению истца, предприниматели без согласия правообладателя использовали образы «Naruto», «Sakura», «Kakashi» и «Символ деревни Скрытого листа». Ответчики, в основном, специализируются на торговле, занимаются производством одежды и аксессуаров, есть представители общепита. Аналогичные судебные процессы сейчас идут Челябинской и Курганской областях, Ямало-Ненецкого автономном округе и Новосибирске.
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