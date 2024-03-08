08 марта 2024
07 марта 2024

В ДТП на Тюменском тракте пострадала беременная девушка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Беременная тюменка госпитализирована после ДТП Фото:

Ночью 9 марта на Тюменском тракте столкнулось два автомобиля. Транспортное средство Hyundai Solaris перевернулось на крышу, в результате чего пострадала беременная девушка, рассказали «К-Информ Сургут».

«Сегодня [9 марта] ночью на Тюменском тракте опрокинулся Hyundai Solaris. Пострадала беременная девушка. По словам водителя, его протаранил попутный автомобиль, после чего седан занесло с последующим опрокидыванием», — написано в telegram-канале издания.

По их информации, виновник ДТП скрылся с места происшествия. Беременная пассажирка была госпитализирована.

Корреспондент URA.RU позвонил в пресс-службу УГИБДД МВД по тюменской области, но ответа не последовало. В ведомство направлен запрос, ответ ожидается.

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Ночью 9 марта на Тюменском тракте столкнулось два автомобиля. Транспортное средство Hyundai Solaris перевернулось на крышу, в результате чего пострадала беременная девушка, рассказали «К-Информ Сургут». «Сегодня [9 марта] ночью на Тюменском тракте опрокинулся Hyundai Solaris. Пострадала беременная девушка. По словам водителя, его протаранил попутный автомобиль, после чего седан занесло с последующим опрокидыванием», — написано в telegram-канале издания. По их информации, виновник ДТП скрылся с места происшествия. Беременная пассажирка была госпитализирована. Корреспондент URA.RU позвонил в пресс-службу УГИБДД МВД по тюменской области, но ответа не последовало. В ведомство направлен запрос, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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