Ночью 9 марта на Тюменском тракте столкнулось два автомобиля. Транспортное средство Hyundai Solaris перевернулось на крышу, в результате чего пострадала беременная девушка, рассказали «К-Информ Сургут».
«Сегодня [9 марта] ночью на Тюменском тракте опрокинулся Hyundai Solaris. Пострадала беременная девушка. По словам водителя, его протаранил попутный автомобиль, после чего седан занесло с последующим опрокидыванием», — написано в telegram-канале издания.
По их информации, виновник ДТП скрылся с места происшествия. Беременная пассажирка была госпитализирована.
Корреспондент URA.RU позвонил в пресс-службу УГИБДД МВД по тюменской области, но ответа не последовало. В ведомство направлен запрос, ответ ожидается.
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