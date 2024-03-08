Пенсионеры в ХМАО пожаловались, что их улица утопает в снегу. Видео

09 марта 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

К пенсионерам Пыть-Яха из-за завалов снега не может добраться спецпехника Фото: Илья Московец © URA.RU В Пыть-Яхе (ХМАО) пенсионеры, проживающие на ответвлении улицы Советской, пожаловались на горы снега и отсутствие дорог. Одна из них — Ольга Веряскина, рассказала корреспонденту URA.RU, что за всю зиму к ним ни разу не приезжала спецтехника для расчистки и вывоза снега. «У нас на улице всего четыре дома, все жильцы — пенсионеры, есть еще одна малоимущая семья. Снег за всю зиму ни разу не почистили, впрочем, как и каждый год. В начале улицы, где живет Уреки (председатель Думы города Пыть-Ях Дмитрий Уреки — прим. URA.RU) еще чистят, а у нас совсем нет», — поделилась Ольга. По ее словам, из-за завалов снега к жильцам не может проехать ни скорая помощь, ни пожарные. Также она рассказала, что у них переполнены мусорные баки, но их не могут вывезти ввиду отсутствия дороги. Корреспондент URA.RU направил запрос в мэрию города. Ответ ожидается.

В Пыть-Яхе (ХМАО) пенсионеры, проживающие на ответвлении улицы Советской, пожаловались на горы снега и отсутствие дорог. Одна из них — Ольга Веряскина, рассказала корреспонденту URA.RU, что за всю зиму к ним ни разу не приезжала спецтехника для расчистки и вывоза снега. «У нас на улице всего четыре дома, все жильцы — пенсионеры, есть еще одна малоимущая семья. Снег за всю зиму ни разу не почистили, впрочем, как и каждый год. В начале улицы, где живет Уреки (председатель Думы города Пыть-Ях Дмитрий Уреки — прим. URA.RU) еще чистят, а у нас совсем нет», — поделилась Ольга. По ее словам, из-за завалов снега к жильцам не может проехать ни скорая помощь, ни пожарные. Также она рассказала, что у них переполнены мусорные баки, но их не могут вывезти ввиду отсутствия дороги. Корреспондент URA.RU направил запрос в мэрию города. Ответ ожидается.