08 марта 2024
07 марта 2024

Пенсионеры в ХМАО пожаловались, что их улица утопает в снегу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нечищенные улицы. Екатеринбург, тротуар, снег, снежная каша, зима, проезжая часть, последствия снегопада
К пенсионерам Пыть-Яха из-за завалов снега не может добраться спецпехника Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) пенсионеры, проживающие на ответвлении улицы Советской, пожаловались на горы снега и отсутствие дорог. Одна из них — Ольга Веряскина, рассказала корреспонденту URA.RU, что за всю зиму к ним ни разу не приезжала спецтехника для расчистки и вывоза снега.

«У нас на улице всего четыре дома, все жильцы — пенсионеры, есть еще одна малоимущая семья. Снег за всю зиму ни разу не почистили, впрочем, как и каждый год. В начале улицы, где живет Уреки (председатель Думы города Пыть-Ях Дмитрий Уреки — прим. URA.RU) еще чистят, а у нас совсем нет», — поделилась Ольга.

По ее словам, из-за завалов снега к жильцам не может проехать ни скорая помощь, ни пожарные. Также она рассказала, что у них переполнены мусорные баки, но их не могут вывезти ввиду отсутствия дороги.

Корреспондент URA.RU направил запрос в мэрию города. Ответ ожидается.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пыть-Яхе (ХМАО) пенсионеры, проживающие на ответвлении улицы Советской, пожаловались на горы снега и отсутствие дорог. Одна из них — Ольга Веряскина, рассказала корреспонденту URA.RU, что за всю зиму к ним ни разу не приезжала спецтехника для расчистки и вывоза снега. «У нас на улице всего четыре дома, все жильцы — пенсионеры, есть еще одна малоимущая семья. Снег за всю зиму ни разу не почистили, впрочем, как и каждый год. В начале улицы, где живет Уреки (председатель Думы города Пыть-Ях Дмитрий Уреки — прим. URA.RU) еще чистят, а у нас совсем нет», — поделилась Ольга. По ее словам, из-за завалов снега к жильцам не может проехать ни скорая помощь, ни пожарные. Также она рассказала, что у них переполнены мусорные баки, но их не могут вывезти ввиду отсутствия дороги. Корреспондент URA.RU направил запрос в мэрию города. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...