Пьяный солдат ВСУ насмерть сбил полицейского на блокпосту

09 марта 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Солдат ВСУ сбил насмерть полицейского, передает «Политика страны» Фото: Официальный сайт президента Украины На трассе «Знамянка-Луганск-Изварино» в Донецкой области украинский солдат в состоянии алкогольного опьянения на блокпосту наехал на сотрудника полиции, сбив его насмерть. Об этом сообщает telegram-канал «Политика страны». «Происшествие случилось на автодороге „Знамянка-Луганск-Изварино“. Военнослужащий ВСУ допустил наезд на работника полиции участкового офицера Мариупольского РУП. От полученных травм тот погиб на месте», — передают авторы канала, ссылаясь на свой источник из правоохранительных органах. Виновник происшествия уже задержан, ему грозит до восьми лет лишения свободы. В конце декабря прошлого года также сообщалось, что пьяный украинский солдат расстрелял своих сослуживцев. В результате происшествия погибли трое, сам боец по итогу совершил суицид.

На трассе «Знамянка-Луганск-Изварино» в Донецкой области украинский солдат в состоянии алкогольного опьянения на блокпосту наехал на сотрудника полиции, сбив его насмерть. Об этом сообщает telegram-канал «Политика страны». «Происшествие случилось на автодороге „Знамянка-Луганск-Изварино“. Военнослужащий ВСУ допустил наезд на работника полиции участкового офицера Мариупольского РУП. От полученных травм тот погиб на месте», — передают авторы канала, ссылаясь на свой источник из правоохранительных органах. Виновник происшествия уже задержан, ему грозит до восьми лет лишения свободы. В конце декабря прошлого года также сообщалось, что пьяный украинский солдат расстрелял своих сослуживцев. В результате происшествия погибли трое, сам боец по итогу совершил суицид.