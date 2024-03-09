Пьяный солдат ВСУ насмерть сбил полицейского на блокпосту

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Солдат ВСУ сбил насмерть полицейского, передает «Политика страны» Фото:

На трассе «Знамянка-Луганск-Изварино» в Донецкой области украинский солдат в состоянии алкогольного опьянения на блокпосту наехал на сотрудника полиции, сбив его насмерть. Об этом сообщает telegram-канал «Политика страны».

«Происшествие случилось на автодороге „Знамянка-Луганск-Изварино“. Военнослужащий ВСУ допустил наезд на работника полиции участкового офицера Мариупольского РУП. От полученных травм тот погиб на месте», — передают авторы канала, ссылаясь на свой источник из правоохранительных органах. Виновник происшествия уже задержан, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В конце декабря прошлого года также сообщалось, что пьяный украинский солдат расстрелял своих сослуживцев. В результате происшествия погибли трое, сам боец по итогу совершил суицид.

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На трассе «Знамянка-Луганск-Изварино» в Донецкой области украинский солдат в состоянии алкогольного опьянения на блокпосту наехал на сотрудника полиции, сбив его насмерть. Об этом сообщает telegram-канал «Политика страны». «Происшествие случилось на автодороге „Знамянка-Луганск-Изварино“. Военнослужащий ВСУ допустил наезд на работника полиции участкового офицера Мариупольского РУП. От полученных травм тот погиб на месте», — передают авторы канала, ссылаясь на свой источник из правоохранительных органах. Виновник происшествия уже задержан, ему грозит до восьми лет лишения свободы. В конце декабря прошлого года также сообщалось, что пьяный украинский солдат расстрелял своих сослуживцев. В результате происшествия погибли трое, сам боец по итогу совершил суицид.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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