08 марта 2024

В челябинском городе внучка украла деньги у дедушки

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, мелочь, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Девушка украла деньги, когда дедушка вышел на улицу Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) 19-летняя внучка вытащила из кармана куртки своего дедушки 13 тысяч рублей и потратила их. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Мужчина пояснил, что работает сторожем в гаражном кооперативе в Магнитогорске, а деньги были похищены из кармана куртки… Полицейские выяснили, что к краже может быть причастна 19-летняя внучка потерпевшего, которая приходила к нему на работу», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Сотрудники полиции задержали девушку. Она рассказала, что украла деньги, когда дедушка вышел на улицу. Затем потратила 13 тысяч рублей на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.

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В Магнитогорске (Челябинская область) 19-летняя внучка вытащила из кармана куртки своего дедушки 13 тысяч рублей и потратила их. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Мужчина пояснил, что работает сторожем в гаражном кооперативе в Магнитогорске, а деньги были похищены из кармана куртки… Полицейские выяснили, что к краже может быть причастна 19-летняя внучка потерпевшего, которая приходила к нему на работу», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Сотрудники полиции задержали девушку. Она рассказала, что украла деньги, когда дедушка вышел на улицу. Затем потратила 13 тысяч рублей на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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