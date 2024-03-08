В челябинском городе внучка украла деньги у дедушки

Девушка украла деньги, когда дедушка вышел на улицу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) 19-летняя внучка вытащила из кармана куртки своего дедушки 13 тысяч рублей и потратила их. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Мужчина пояснил, что работает сторожем в гаражном кооперативе в Магнитогорске, а деньги были похищены из кармана куртки… Полицейские выяснили, что к краже может быть причастна 19-летняя внучка потерпевшего, которая приходила к нему на работу», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Сотрудники полиции задержали девушку. Она рассказала, что украла деньги, когда дедушка вышел на улицу. Затем потратила 13 тысяч рублей на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.