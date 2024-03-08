Пермские власти планируют сделать трамваи более скоростными

В Перми хотят модернизировать трамвайные маршруты
На пермских трамвайных маршрутах вырастет скорость движения вагонов. Об этом сообщил глава департамента транспорта городской администрации Анатолий Путин.
«В Перми в 2025 году на пяти трамвайных маршрутах (№4, 5, 8, 11 и 12) вырастет скорость движения вагонов. Более высокая скорость позволит увеличить частоту движения вагонов», — Анатолия Путина цитирует интернет-газета «Текст».
В мэрии приняли решение об изменении схемы движения городского транспорта и запуске новых маршрутов. Этот вопрос обсуждался 29 февраля.
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