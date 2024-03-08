08 марта 2024
07 марта 2024

Пермские власти планируют сделать трамваи более скоростными

Глава дептранса Перми Путин: на пяти трамвайных маршрутах увеличится скорость
© Служба новостей «URA.RU»
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Общественный транспорт. Пермь, трамвай 4
В Перми хотят модернизировать трамвайные маршруты Фото:

На пермских трамвайных маршрутах вырастет скорость движения вагонов. Об этом сообщил глава департамента транспорта городской администрации Анатолий Путин.

«В Перми в 2025 году на пяти трамвайных маршрутах (№4, 5, 8, 11 и 12) вырастет скорость движения вагонов. Более высокая скорость позволит увеличить частоту движения вагонов», — Анатолия Путина цитирует интернет-газета «Текст».

В мэрии приняли решение об изменении схемы движения городского транспорта и запуске новых маршрутов. Этот вопрос обсуждался 29 февраля.

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На пермских трамвайных маршрутах вырастет скорость движения вагонов. Об этом сообщил глава департамента транспорта городской администрации Анатолий Путин. «В Перми в 2025 году на пяти трамвайных маршрутах (№4, 5, 8, 11 и 12) вырастет скорость движения вагонов. Более высокая скорость позволит увеличить частоту движения вагонов», — Анатолия Путина цитирует интернет-газета «Текст». В мэрии приняли решение об изменении схемы движения городского транспорта и запуске новых маршрутов. Этот вопрос обсуждался 29 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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