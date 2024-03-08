08 марта 2024

Мишустин отметил руководителя Росприроднадзора Челябинской области Болотова

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Аппаратное совещание Челябинск, болотов роман
Болотову присвоен чин государственного советника 2 класса Фото:

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин присвоил чин государственного советника Российской федерации второго класса руководителю Южно-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Управление Росприроднадзора) Роману Болотову. Информация об этом размещена на официальном портале правовых актов.

«Распоряжение о присвоении классных чинов государственной гражданской службы РФ…служащим федеральных органов исполнительной власти. Присвоить чин государственного советника РФ 2 класса <…> Болотову Роману Александровичу», — говорится в документе, подписанном Мишустиным. Болотов возглавляет в Челябинске региональное Управление Росприроднадзора.

Болотов работает на госслужбе с 2003 года. В разные годы занимал посты начальника управления транспорта администрации Челябинска, заместителя главы Центрального района, а также заместителя глав городов Златоуст и Куса.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин присвоил чин государственного советника Российской федерации второго класса руководителю Южно-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Управление Росприроднадзора) Роману Болотову. Информация об этом размещена на официальном портале правовых актов. «Распоряжение о присвоении классных чинов государственной гражданской службы РФ…служащим федеральных органов исполнительной власти. Присвоить чин государственного советника РФ 2 класса <…> Болотову Роману Александровичу», — говорится в документе, подписанном Мишустиным. Болотов возглавляет в Челябинске региональное Управление Росприроднадзора. Болотов работает на госслужбе с 2003 года. В разные годы занимал посты начальника управления транспорта администрации Челябинска, заместителя главы Центрального района, а также заместителя глав городов Златоуст и Куса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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