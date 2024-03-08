Мишустин отметил руководителя Росприроднадзора Челябинской области Болотова

09 марта 2024 в 20:27 Размер текста - 17 +

Болотову присвоен чин государственного советника 2 класса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель правительства РФ Михаил Мишустин присвоил чин государственного советника Российской федерации второго класса руководителю Южно-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Управление Росприроднадзора) Роману Болотову. Информация об этом размещена на официальном портале правовых актов. «Распоряжение о присвоении классных чинов государственной гражданской службы РФ…служащим федеральных органов исполнительной власти. Присвоить чин государственного советника РФ 2 класса <…> Болотову Роману Александровичу», — говорится в документе, подписанном Мишустиным. Болотов возглавляет в Челябинске региональное Управление Росприроднадзора. Болотов работает на госслужбе с 2003 года. В разные годы занимал посты начальника управления транспорта администрации Челябинска, заместителя главы Центрального района, а также заместителя глав городов Златоуст и Куса.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин присвоил чин государственного советника Российской федерации второго класса руководителю Южно-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Управление Росприроднадзора) Роману Болотову. Информация об этом размещена на официальном портале правовых актов. «Распоряжение о присвоении классных чинов государственной гражданской службы РФ…служащим федеральных органов исполнительной власти. Присвоить чин государственного советника РФ 2 класса <…> Болотову Роману Александровичу», — говорится в документе, подписанном Мишустиным. Болотов возглавляет в Челябинске региональное Управление Росприроднадзора. Болотов работает на госслужбе с 2003 года. В разные годы занимал посты начальника управления транспорта администрации Челябинска, заместителя главы Центрального района, а также заместителя глав городов Златоуст и Куса.