Мишустин отметил руководителя Росприроднадзора Челябинской области Болотова

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин присвоил чин государственного советника Российской федерации второго класса руководителю Южно-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Управление Росприроднадзора) Роману Болотову. Информация об этом размещена на официальном портале правовых актов.
«Распоряжение о присвоении классных чинов государственной гражданской службы РФ…служащим федеральных органов исполнительной власти. Присвоить чин государственного советника РФ 2 класса <…> Болотову Роману Александровичу», — говорится в документе, подписанном Мишустиным. Болотов возглавляет в Челябинске региональное Управление Росприроднадзора.
Болотов работает на госслужбе с 2003 года. В разные годы занимал посты начальника управления транспорта администрации Челябинска, заместителя главы Центрального района, а также заместителя глав городов Златоуст и Куса.
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