08 марта 2024

В Кургане в квартире пятиэтажного дома произошел пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, пожар, огонь, пожарная лестница
К месту ЧП прибыли пожарные Фото:

В одной из квартир пятиэтажного дома по улице Куйбышева в Кургане загорелась квартира. Об этом рассказали очевидцы.

«Горит квартира на пятом этаже по Куйбышева, 142. Пока нет информации о пострадавших», — горожан цитирует telegram-канал «ЧП Курган».

На опубликованном видео заметно, что к месту пожара прибыли спасатели. В тушении принимают участием минимум две машины.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается.

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В одной из квартир пятиэтажного дома по улице Куйбышева в Кургане загорелась квартира. Об этом рассказали очевидцы. «Горит квартира на пятом этаже по Куйбышева, 142. Пока нет информации о пострадавших», — горожан цитирует telegram-канал «ЧП Курган». На опубликованном видео заметно, что к месту пожара прибыли спасатели. В тушении принимают участием минимум две машины. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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