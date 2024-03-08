К месту ЧП прибыли пожарные
В одной из квартир пятиэтажного дома по улице Куйбышева в Кургане загорелась квартира. Об этом рассказали очевидцы.
«Горит квартира на пятом этаже по Куйбышева, 142. Пока нет информации о пострадавших», — горожан цитирует telegram-канал «ЧП Курган».
На опубликованном видео заметно, что к месту пожара прибыли спасатели. В тушении принимают участием минимум две машины.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается.
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