К месту ЧП прибыли пожарные Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В одной из квартир пятиэтажного дома по улице Куйбышева в Кургане загорелась квартира. Об этом рассказали очевидцы.

«Горит квартира на пятом этаже по Куйбышева, 142. Пока нет информации о пострадавших», — горожан цитирует telegram-канал «ЧП Курган».

На опубликованном видео заметно, что к месту пожара прибыли спасатели. В тушении принимают участием минимум две машины.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается.