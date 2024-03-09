МВД Москвы отреагировало на сообщения об усиленном режиме работы

В Москве полиция не переходила на усиленный режим работы в связи с сообщениями США о готовящихся терактах. Об этом сообщили в столичном управлении МВД России.
«Информация не соответствует действительности», — сообщили в полицейском главке. Там добавили, что сотрудники МВД работают в круглосуточном режиме обеспечивают охрану общественного порядка.
Ранее telegram-канал Baza сообщал, что в Москве полицию перевели на усиленный режим. Якобы численность патрульных служб увеличилась в 2—2,5 раза. Издание связало это с недавними сообщениями посольства США и МИД Британии о том, что в ближайшие 48 часов в Москве возможны атаки со стороны экстремистов.
В Москве полиция не переходила на усиленный режим работы в связи с сообщениями США о готовящихся терактах. Об этом сообщили в столичном управлении МВД России. «Информация не соответствует действительности», — сообщили в полицейском главке. Там добавили, что сотрудники МВД работают в круглосуточном режиме обеспечивают охрану общественного порядка. Ранее telegram-канал Baza сообщал, что в Москве полицию перевели на усиленный режим. Якобы численность патрульных служб увеличилась в 2—2,5 раза. Издание связало это с недавними сообщениями посольства США и МИД Британии о том, что в ближайшие 48 часов в Москве возможны атаки со стороны экстремистов.