Происшествия МВД Москвы отреагировало на сообщения об усиленном режиме работы В МВД Москвы опровергли сообщения об усиленном режиме работы 09 марта 2024 в 21:12 Размер текста - 17 + Baza сообщала, что в Москве увеличены патрульные группы из-за угрозы терактов Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Москве полиция не переходила на усиленный режим работы в связи с сообщениями США о готовящихся терактах. Об этом сообщили в столичном управлении МВД России. «Информация не соответствует действительности», — сообщили в полицейском главке. Там добавили, что сотрудники МВД работают в круглосуточном режиме обеспечивают охрану общественного порядка. Ранее telegram-канал Baza сообщал, что в Москве полицию перевели на усиленный режим. Якобы численность патрульных служб увеличилась в 2—2,5 раза. Издание связало это с недавними сообщениями посольства США и МИД Британии о том, что в ближайшие 48 часов в Москве возможны атаки со стороны экстремистов. В Москве полиция не переходила на усиленный режим работы в связи с сообщениями США о готовящихся терактах. Об этом сообщили в столичном управлении МВД России. «Информация не соответствует действительности», — сообщили в полицейском главке. Там добавили, что сотрудники МВД работают в круглосуточном режиме обеспечивают охрану общественного порядка. Ранее telegram-канал Baza сообщал, что в Москве полицию перевели на усиленный режим. Якобы численность патрульных служб увеличилась в 2—2,5 раза. Издание связало это с недавними сообщениями посольства США и МИД Британии о том, что в ближайшие 48 часов в Москве возможны атаки со стороны экстремистов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям