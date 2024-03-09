МВД Москвы отреагировало на сообщения об усиленном режиме работы

В МВД Москвы опровергли сообщения об усиленном режиме работы
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Повседневная жизнь. Москва, полицейские, мвд, патруль, ппс, полиция
Baza сообщала, что в Москве увеличены патрульные группы из-за угрозы терактов Фото:

В Москве полиция не переходила на усиленный режим работы в связи с сообщениями США о готовящихся терактах. Об этом сообщили в столичном управлении МВД России.

«Информация не соответствует действительности», — сообщили в полицейском главке. Там добавили, что сотрудники МВД работают в круглосуточном режиме обеспечивают охрану общественного порядка.

Ранее telegram-канал Baza сообщал, что в Москве полицию перевели на усиленный режим. Якобы численность патрульных служб увеличилась в 2—2,5 раза. Издание связало это с недавними сообщениями посольства США и МИД Британии о том, что в ближайшие 48 часов в Москве возможны атаки со стороны экстремистов.

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В Москве полиция не переходила на усиленный режим работы в связи с сообщениями США о готовящихся терактах. Об этом сообщили в столичном управлении МВД России. «Информация не соответствует действительности», — сообщили в полицейском главке. Там добавили, что сотрудники МВД работают в круглосуточном режиме обеспечивают охрану общественного порядка. Ранее telegram-канал Baza сообщал, что в Москве полицию перевели на усиленный режим. Якобы численность патрульных служб увеличилась в 2—2,5 раза. Издание связало это с недавними сообщениями посольства США и МИД Британии о том, что в ближайшие 48 часов в Москве возможны атаки со стороны экстремистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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