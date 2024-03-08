08 марта 2024

В Кургане при пожаре в пятиэтажке погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар памятника архитектуры по ул. Семакова 8. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь, тушение пожара, пожарная лестница
Спасатели тушили квартиру в пятиэтажке в Кургане Фото:

В одной из квартир пятиэтажного дома на улице Куйбышева в Кургане погиб человек из-за пожара. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к МЧС.

«В Кургане 9 марта вечером на улице Куйбышева, 142а при пожаре погиб человек. Обстоятельства ЧП выясняются», — уточнил источник.

По официальным данным ГУ МЧС России по Курганской области, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 19:32. Горела квартира на четвертом этаже на улице Куйбышева, 142а. Пожар тушили девять человек и три единицы техники, отметили представители ведомства.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ГУ МЧС России по Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее о пожаре в пятиэтажке рассказали очевидцы ЧП. Они успели снять видео с места событий.

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В одной из квартир пятиэтажного дома на улице Куйбышева в Кургане погиб человек из-за пожара. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к МЧС. «В Кургане 9 марта вечером на улице Куйбышева, 142а при пожаре погиб человек. Обстоятельства ЧП выясняются», — уточнил источник. По официальным данным ГУ МЧС России по Курганской области, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 19:32. Горела квартира на четвертом этаже на улице Куйбышева, 142а. Пожар тушили девять человек и три единицы техники, отметили представители ведомства. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ГУ МЧС России по Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее о пожаре в пятиэтажке рассказали очевидцы ЧП. Они успели снять видео с места событий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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