В Кургане при пожаре в пятиэтажке погиб человек

В одной из квартир пятиэтажного дома на улице Куйбышева в Кургане погиб человек из-за пожара. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к МЧС.
«В Кургане 9 марта вечером на улице Куйбышева, 142а при пожаре погиб человек. Обстоятельства ЧП выясняются», — уточнил источник.
По официальным данным ГУ МЧС России по Курганской области, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 19:32. Горела квартира на четвертом этаже на улице Куйбышева, 142а. Пожар тушили девять человек и три единицы техники, отметили представители ведомства.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ГУ МЧС России по Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее о пожаре в пятиэтажке рассказали очевидцы ЧП. Они успели снять видео с места событий.
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