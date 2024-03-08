В Кургане при пожаре в пятиэтажке погиб человек

Спасатели тушили квартиру в пятиэтажке в Кургане Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В одной из квартир пятиэтажного дома на улице Куйбышева в Кургане погиб человек из-за пожара. Об этом URA.RU сообщил источник близкий к МЧС.

«В Кургане 9 марта вечером на улице Куйбышева, 142а при пожаре погиб человек. Обстоятельства ЧП выясняются», — уточнил источник.

По официальным данным ГУ МЧС России по Курганской области, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 19:32. Горела квартира на четвертом этаже на улице Куйбышева, 142а. Пожар тушили девять человек и три единицы техники, отметили представители ведомства.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ГУ МЧС России по Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее о пожаре в пятиэтажке рассказали очевидцы ЧП. Они успели снять видео с места событий.