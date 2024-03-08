В Екатеринбурге 8 марта в многоэтажке на Индустрии, 104 произошла коммунальная авария, из-за которой люди вынуждены три дня жить без горячей воды. По словам жильцов, в доме постоянно возникают подобные ситуации. После нескольких обращений в аварийную службу проблему так и не решили. Об этом рассказал житель этого дома.
«В доме на улице Индустрии, 104 с периодичностью возникают проблемы с водой и трубами. 8 марта также была авария с водой, был зафиксирован звонок в аварийную службу, но проблему будут устранять только в понедельник. Почему люди должны сидеть три дня без горячей воды? Дому девять лет и эти постоянные аварии с водой порядком надоели», — поделился один из жильцов. Его слова передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Подобный случай также был и 5 марта, сказано в тексте. Тогда в доме прорвало трубу с горячей водой, из-за чего затопило подвал и не работали лифты. Отмечается, что жильцы неоднократно отправляли заявки в аварийную службу, но проблему так и не решили.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию дома. На момент публикации новости ответ не поступил.
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