Екатеринбуржцы пожаловались на частые коммунальные аварии в многоэтажном доме. Видео

09 марта 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

Из-за коммунальной аварии люди вынуждены три дня жить без горячей воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 8 марта в многоэтажке на Индустрии, 104 произошла коммунальная авария, из-за которой люди вынуждены три дня жить без горячей воды. По словам жильцов, в доме постоянно возникают подобные ситуации. После нескольких обращений в аварийную службу проблему так и не решили. Об этом рассказал житель этого дома. «В доме на улице Индустрии, 104 с периодичностью возникают проблемы с водой и трубами. 8 марта также была авария с водой, был зафиксирован звонок в аварийную службу, но проблему будут устранять только в понедельник. Почему люди должны сидеть три дня без горячей воды? Дому девять лет и эти постоянные аварии с водой порядком надоели», — поделился один из жильцов. Его слова передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Подобный случай также был и 5 марта, сказано в тексте. Тогда в доме прорвало трубу с горячей водой, из-за чего затопило подвал и не работали лифты. Отмечается, что жильцы неоднократно отправляли заявки в аварийную службу, но проблему так и не решили. Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию дома. На момент публикации новости ответ не поступил.

В Екатеринбурге 8 марта в многоэтажке на Индустрии, 104 произошла коммунальная авария, из-за которой люди вынуждены три дня жить без горячей воды. По словам жильцов, в доме постоянно возникают подобные ситуации. После нескольких обращений в аварийную службу проблему так и не решили. Об этом рассказал житель этого дома. «В доме на улице Индустрии, 104 с периодичностью возникают проблемы с водой и трубами. 8 марта также была авария с водой, был зафиксирован звонок в аварийную службу, но проблему будут устранять только в понедельник. Почему люди должны сидеть три дня без горячей воды? Дому девять лет и эти постоянные аварии с водой порядком надоели», — поделился один из жильцов. Его слова передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Подобный случай также был и 5 марта, сказано в тексте. Тогда в доме прорвало трубу с горячей водой, из-за чего затопило подвал и не работали лифты. Отмечается, что жильцы неоднократно отправляли заявки в аварийную службу, но проблему так и не решили. Корреспондент URA.RU отправил запрос в управляющую компанию дома. На момент публикации новости ответ не поступил.