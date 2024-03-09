09 марта 2024
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Пермские магазины «Семья» переименуют в «Супер Ленту»

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми федеральная торговая сеть проводит ребрендинг магазинов Фото:

В Пермском крае федеральная торговая сеть «Лента» переименует оставшиеся магазины «Семья» в «Супер Ленту». Информацию об этом подтвердили в пресс-службе «Ленты».

«Пермские магазины „Семья“, площадь которых подходит под стандарт супермаркетов, сменят вывеску на „Супер Ленту“ в течение двух лет. Покупатели позитивно воспринимают эти изменения», — передает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на данные пресс-службы торговой сети.

В настоящее время в Перми работают 16 супермаркетов сети «Семья». Кроме того, одна торговая точка этой сети функционирует в ЦУМе в Березниках.

Ранее «Лента» купила пермскую сеть «Семья». До этого «Семья» принадлежала экс-губернатору Пермского края Олегу Чиркунову.

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В Пермском крае федеральная торговая сеть «Лента» переименует оставшиеся магазины «Семья» в «Супер Ленту». Информацию об этом подтвердили в пресс-службе «Ленты». «Пермские магазины „Семья“, площадь которых подходит под стандарт супермаркетов, сменят вывеску на „Супер Ленту“ в течение двух лет. Покупатели позитивно воспринимают эти изменения», — передает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на данные пресс-службы торговой сети. В настоящее время в Перми работают 16 супермаркетов сети «Семья». Кроме того, одна торговая точка этой сети функционирует в ЦУМе в Березниках. Ранее «Лента» купила пермскую сеть «Семья». До этого «Семья» принадлежала экс-губернатору Пермского края Олегу Чиркунову.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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