Тюменцам рассказали о самых дешевых направлениях для летнего отпуска в 2024 году

Жители Тюменской области могут выгодно слетать летом и весной в Екатеринбург. Билет в одну сторону обойдется в 3 200 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
«Весной и летом жителям Тюменской области выгоднее всего отправиться в Екатеринбург, так как билет в одну сторону стоит примерно 3 200 рублей, Пермь — 4 500 рублей, Москву — 5 500 рублей. Кроме того, в отпуск выгодно полететь в Ханты-Мансийск — 5 700 рублей и Санкт-Петербург — 6 600 рублей», — рассказали в пресс-службе журналисту URA.RU.
Среди зарубежных направлений дешевле всего обойдется перелет в Ереван (Армения). Билет в одну сторону обойдется в 12 000 рублей, Ташкент (Узбекистан) — 15 000 рублей и Астану (Казахстан) — 15 700 рублей. Также можно дешево слетать в Ош (Кыргызстан) — 16 000 рублей и Минск (Беларусь) — 17 000 рублей.
Управляющая одной из городских турфирм Светлана Завьялова рассказала, как тюменцы могут сэкономить на летней поездке в Турцию. Для этого она посоветовала приобретать путевки по системе раннего бронирования. Она подчеркнула, что это хорошая возможность купить за меньшую стоимость билеты, поскольку ближе к началу сезона цены вырастут, а хорошие отели разберут.
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