На газопроводе в ХМАО прогремел взрыв. Видео

10 марта 2024 в 02:08 Размер текста - 17 +

На Бобровском ЛПУ 10 марта произошел взрыв (архивное фото) Фото: U.S Marine Corps / Lance Cpl. Jacob A. Farbo В Белоярском районе (ХМАО) на Бобровском линейном производственном управление (ЛПУ) прогремел взрыв. Об этом сообщил очевидец. «ЧП случилось совсем недавно на территории Бобровского управления магистральных газопроводов. О пострадавших пока неизвестно», — рассказал очевидец «Муксун.ФМ». Агентства URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО. Ответ ожидается. Предыдущий взрыв на территории Бобровского ЛПУ произошел 16 мая 2023 года. В депздраве ХМАО тогда уточнили, что один человек погиб, шестеро пострадали, а пятеро получили ожоги.

В Белоярском районе (ХМАО) на Бобровском линейном производственном управление (ЛПУ) прогремел взрыв. Об этом сообщил очевидец. «ЧП случилось совсем недавно на территории Бобровского управления магистральных газопроводов. О пострадавших пока неизвестно», — рассказал очевидец «Муксун.ФМ». Агентства URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО. Ответ ожидается. Предыдущий взрыв на территории Бобровского ЛПУ произошел 16 мая 2023 года. В депздраве ХМАО тогда уточнили, что один человек погиб, шестеро пострадали, а пятеро получили ожоги.