На Бобровском ЛПУ 10 марта произошел взрыв (архивное фото)
В Белоярском районе (ХМАО) на Бобровском линейном производственном управление (ЛПУ) прогремел взрыв. Об этом сообщил очевидец.
«ЧП случилось совсем недавно на территории Бобровского управления магистральных газопроводов. О пострадавших пока неизвестно», — рассказал очевидец «Муксун.ФМ».
Агентства URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО. Ответ ожидается.
Предыдущий взрыв на территории Бобровского ЛПУ произошел 16 мая 2023 года. В депздраве ХМАО тогда уточнили, что один человек погиб, шестеро пострадали, а пятеро получили ожоги.
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