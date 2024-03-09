09 марта 2024
08 марта 2024

На газопроводе в ХМАО прогремел взрыв. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв. stock, побережье, бункер, вспышка, взрыв,  stock
На Бобровском ЛПУ 10 марта произошел взрыв (архивное фото) Фото:

В Белоярском районе (ХМАО) на Бобровском линейном производственном управление (ЛПУ) прогремел взрыв. Об этом сообщил очевидец.

«ЧП случилось совсем недавно на территории Бобровского управления магистральных газопроводов. О пострадавших пока неизвестно», — рассказал очевидец «Муксун.ФМ».

Агентства URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО. Ответ ожидается.

Предыдущий взрыв на территории Бобровского ЛПУ произошел 16 мая 2023 года. В депздраве ХМАО тогда уточнили, что один человек погиб, шестеро пострадали, а пятеро получили ожоги.

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В Белоярском районе (ХМАО) на Бобровском линейном производственном управление (ЛПУ) прогремел взрыв. Об этом сообщил очевидец. «ЧП случилось совсем недавно на территории Бобровского управления магистральных газопроводов. О пострадавших пока неизвестно», — рассказал очевидец «Муксун.ФМ». Агентства URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО. Ответ ожидается. Предыдущий взрыв на территории Бобровского ЛПУ произошел 16 мая 2023 года. В депздраве ХМАО тогда уточнили, что один человек погиб, шестеро пострадали, а пятеро получили ожоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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