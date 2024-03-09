Суд наказал серийного велосипедного вора в Перми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Перми за три месяца украл два десятка велосипедов. Суд приговорил вора к реальному сроку лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«С мая по июль 2023 года злоумышленник похитил в Перми 22 велосипеда. Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении представителей МВД.

По данным полиции, велосипедный вор похищал двухколесный транспорт в подъездах и дворах жилых домов. Общая сумма ущерба превысила 489 тысяч рублей, отметили в ведомстве.

Ранее Дзержинский районный суд Перми вынес приговор похитителю двухколесного транспорта. Мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы за кражу семи велосипедов.