Житель Перми за три месяца украл два десятка велосипедов. Суд приговорил вора к реальному сроку лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«С мая по июль 2023 года злоумышленник похитил в Перми 22 велосипеда. Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении представителей МВД.
По данным полиции, велосипедный вор похищал двухколесный транспорт в подъездах и дворах жилых домов. Общая сумма ущерба превысила 489 тысяч рублей, отметили в ведомстве.
Ранее Дзержинский районный суд Перми вынес приговор похитителю двухколесного транспорта. Мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы за кражу семи велосипедов.
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