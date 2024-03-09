09 марта 2024
08 марта 2024

Суд наказал серийного похитителя велосипедов в Перми. Видео

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Суд наказал серийного велосипедного вора в Перми Фото:

Житель Перми за три месяца украл два десятка велосипедов. Суд приговорил вора к реальному сроку лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«С мая по июль 2023 года злоумышленник похитил в Перми 22 велосипеда. Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении представителей МВД.

По данным полиции, велосипедный вор похищал двухколесный транспорт в подъездах и дворах жилых домов. Общая сумма ущерба превысила 489 тысяч рублей, отметили в ведомстве.

Ранее Дзержинский районный суд Перми вынес приговор похитителю двухколесного транспорта. Мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы за кражу семи велосипедов.

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Житель Перми за три месяца украл два десятка велосипедов. Суд приговорил вора к реальному сроку лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «С мая по июль 2023 года злоумышленник похитил в Перми 22 велосипеда. Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении представителей МВД. По данным полиции, велосипедный вор похищал двухколесный транспорт в подъездах и дворах жилых домов. Общая сумма ущерба превысила 489 тысяч рублей, отметили в ведомстве. Ранее Дзержинский районный суд Перми вынес приговор похитителю двухколесного транспорта. Мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы за кражу семи велосипедов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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