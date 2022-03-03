03 марта 2022

В Перми осудили серийного вора, которого искал весь город

© Служба новостей «URA.RU»
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Пандус на Набережной. Курган, пандус, велосипед, инвалиды, набережная тобола, лесница, пандус для инвалидов, велосипедист
Вор похитил в общей сложности девять велосипедов Фото:

Дзержинский районный суд Перми вынес приговор серийному похитителю велосипедов. Мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«С декабря 2020 года по январь 2021 года подсудимый похитил из подъездов домов семь велосипедов. С помощью ножниц по резке металла он перерезал противоугонные тросы. Также совершил еще две кражи из магазинов», — уточнили в суде.

Похитителя искал весь город. Пермяки выставляли скриншоты с камер видеонаблюдения и выставляли в соцсети в надежде, что кто-то узнает вора. В итоге он был пойман. Суд квалифицировал действия мужчины по девяти преступлениям как тайное хищение чужого имущества.

Суд назначил серийному вору наказание в виде двух лет колонии строгого режима. Исковые требования владельцев велосипедов о возмещении имущественного ущерба были удовлетворены.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что другому серийному вору удавалось скрываться с места преступления с помощью банки из-под майонеза. Он тоже часто попадал под камеры видеонаблюдения.

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Дзержинский районный суд Перми вынес приговор серийному похитителю велосипедов. Мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «С декабря 2020 года по январь 2021 года подсудимый похитил из подъездов домов семь велосипедов. С помощью ножниц по резке металла он перерезал противоугонные тросы. Также совершил еще две кражи из магазинов», — уточнили в суде. Похитителя искал весь город. Пермяки выставляли скриншоты с камер видеонаблюдения и выставляли в соцсети в надежде, что кто-то узнает вора. В итоге он был пойман. Суд квалифицировал действия мужчины по девяти преступлениям как тайное хищение чужого имущества. Суд назначил серийному вору наказание в виде двух лет колонии строгого режима. Исковые требования владельцев велосипедов о возмещении имущественного ущерба были удовлетворены. Ранее URA.RU рассказывало о том, что другому серийному вору удавалось скрываться с места преступления с помощью банки из-под майонеза. Он тоже часто попадал под камеры видеонаблюдения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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