09 марта 2024
08 марта 2024
07 марта 2024

Аналитики назвали самые популярные направления весной для жителей ЯНАО

OneTwoTrip: жители ЯНАО весной 2024 года проведут отпуск в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Здания. Москва, кремль, кремлевская стена, виды города, собор василия блаженного, москва
Ямальцы весной этого года выбирают полететь в Москву Фото:

Жители ЯНАО весной этого года выбирают полететь в Москву. Почти 26% авиабронирований приходится на столицу России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Среди жителей ЯНАО самым популярным весенним направлением стала Москва: на столицу приходится 25,9% авиабронирований. Следом идут Тюмень (20,4%), Уфа (13,5%), Санкт-Петербург (6,9%) и Екатеринбург (4,7%)», — рассказали в пресс-службе журналисту URA.RU.

В пресс-службе OneTwoTrip сообщали, что жители ЯНАО могу выгодно съездить в Тобольск — это самое дешевое направление весной и летом этого года. Билет в одну сторону стоит 6 000 рублей. Помимо того, за границу можно выгодно слетать жителям в Худжанд.

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Жители ЯНАО весной этого года выбирают полететь в Москву. Почти 26% авиабронирований приходится на столицу России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. «Среди жителей ЯНАО самым популярным весенним направлением стала Москва: на столицу приходится 25,9% авиабронирований. Следом идут Тюмень (20,4%), Уфа (13,5%), Санкт-Петербург (6,9%) и Екатеринбург (4,7%)», — рассказали в пресс-службе журналисту URA.RU. В пресс-службе OneTwoTrip сообщали, что жители ЯНАО могу выгодно съездить в Тобольск — это самое дешевое направление весной и летом этого года. Билет в одну сторону стоит 6 000 рублей. Помимо того, за границу можно выгодно слетать жителям в Худжанд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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