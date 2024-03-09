Аналитики назвали самые популярные направления весной для жителей ЯНАО

Жители ЯНАО весной этого года выбирают полететь в Москву. Почти 26% авиабронирований приходится на столицу России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
«Среди жителей ЯНАО самым популярным весенним направлением стала Москва: на столицу приходится 25,9% авиабронирований. Следом идут Тюмень (20,4%), Уфа (13,5%), Санкт-Петербург (6,9%) и Екатеринбург (4,7%)», — рассказали в пресс-службе журналисту URA.RU.
В пресс-службе OneTwoTrip сообщали, что жители ЯНАО могу выгодно съездить в Тобольск — это самое дешевое направление весной и летом этого года. Билет в одну сторону стоит 6 000 рублей. Помимо того, за границу можно выгодно слетать жителям в Худжанд.
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