На Украине нашли нарушения при назначении Залужного на должность

Назначение экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании сопровождалось нарушением дипломатических норм. Об этом сообщили в издании «Зеркало недели».
«За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу», — говорится в материале. По данным издания, запрос в Лондон стал нарушением дипломатических норм.
Залужный был снят с должности главнокомандующего в конце февраля 2024 года. Также были уволены его заместители. Недавно в украинских СМИ писали, что он был признан негодным к военной службе после прохождения врачебной комиссии, пишет деловое издание «Взгляд».
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