09 марта 2024

На Украине нашли нарушения при назначении Залужного на должность

«Зеркало недели»: Залужного назначили послом с нарушением дипломатических норм
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий,  stock
Валерия Залужного назначили послом с дипломатическими нарушениями Фото:

Назначение экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании сопровождалось нарушением дипломатических норм. Об этом сообщили в издании «Зеркало недели».

«За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу», — говорится в материале. По данным издания, запрос в Лондон стал нарушением дипломатических норм.

Залужный был снят с должности главнокомандующего в конце февраля 2024 года. Также были уволены его заместители. Недавно в украинских СМИ писали, что он был признан негодным к военной службе после прохождения врачебной комиссии, пишет деловое издание «Взгляд».

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Назначение экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании сопровождалось нарушением дипломатических норм. Об этом сообщили в издании «Зеркало недели». «За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу», — говорится в материале. По данным издания, запрос в Лондон стал нарушением дипломатических норм. Залужный был снят с должности главнокомандующего в конце февраля 2024 года. Также были уволены его заместители. Недавно в украинских СМИ писали, что он был признан негодным к военной службе после прохождения врачебной комиссии, пишет деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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