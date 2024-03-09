На Украине нашли нарушения при назначении Залужного на должность

«Зеркало недели»: Залужного назначили послом с нарушением дипломатических норм

10 марта 2024 в 07:10 Размер текста - 17 +

Валерия Залужного назначили послом с дипломатическими нарушениями Фото: Официальный сайт президента Украины Назначение экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании сопровождалось нарушением дипломатических норм. Об этом сообщили в издании «Зеркало недели». «За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу», — говорится в материале. По данным издания, запрос в Лондон стал нарушением дипломатических норм. Залужный был снят с должности главнокомандующего в конце февраля 2024 года. Также были уволены его заместители. Недавно в украинских СМИ писали, что он был признан негодным к военной службе после прохождения врачебной комиссии, пишет деловое издание «Взгляд».

Назначение экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании сопровождалось нарушением дипломатических норм. Об этом сообщили в издании «Зеркало недели». «За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу», — говорится в материале. По данным издания, запрос в Лондон стал нарушением дипломатических норм. Залужный был снят с должности главнокомандующего в конце февраля 2024 года. Также были уволены его заместители. Недавно в украинских СМИ писали, что он был признан негодным к военной службе после прохождения врачебной комиссии, пишет деловое издание «Взгляд».