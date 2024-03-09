09 марта 2024
08 марта 2024

Власти призвали курганских вандалов не портить остановки

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобусная остановка, пассажиры, пассажиры автобуса, ожидание автобуса
Власти призвали курганцев не клеить объявления на остановках Фото:

Курганские власти призвали жителей региона не ломать и не портить объекты благоустройства, включая скамейки и остановки, в том числе расклеивая объявления в неустановленных для этого местах. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Курганской области.

«Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области призвал курганцев бережнее относиться к родным селам и городам, не ломать и не портить объекты благоустройства, включая скамейки и остановки, в том числе расклеивая объявления в неустановленных для этого местах», — пишут в telegram-канале правительства.

Департамент напоминает, что автобусные остановки — это не бесплатные рекламные площадки. Уточняется, что сорванные листы оставляют следы и портят покрытие, а общая неопрятность и испорченное имущество может стать сигналом для других вандалов, что объект можно разрушать еще больше.

Ранее на десяти курганских остановочных комплексах закончили установку электронных табло. Оно отображает номер маршрута, и сколько времени ему требуется, чтобы прийти на остановку.

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Курганские власти призвали жителей региона не ломать и не портить объекты благоустройства, включая скамейки и остановки, в том числе расклеивая объявления в неустановленных для этого местах. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Курганской области. «Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области призвал курганцев бережнее относиться к родным селам и городам, не ломать и не портить объекты благоустройства, включая скамейки и остановки, в том числе расклеивая объявления в неустановленных для этого местах», — пишут в telegram-канале правительства. Департамент напоминает, что автобусные остановки — это не бесплатные рекламные площадки. Уточняется, что сорванные листы оставляют следы и портят покрытие, а общая неопрятность и испорченное имущество может стать сигналом для других вандалов, что объект можно разрушать еще больше. Ранее на десяти курганских остановочных комплексах закончили установку электронных табло. Оно отображает номер маршрута, и сколько времени ему требуется, чтобы прийти на остановку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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