Власти призвали курганских вандалов не портить остановки

10 марта 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Власти призвали курганцев не клеить объявления на остановках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские власти призвали жителей региона не ломать и не портить объекты благоустройства, включая скамейки и остановки, в том числе расклеивая объявления в неустановленных для этого местах. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Курганской области. «Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области призвал курганцев бережнее относиться к родным селам и городам, не ломать и не портить объекты благоустройства, включая скамейки и остановки, в том числе расклеивая объявления в неустановленных для этого местах», — пишут в telegram-канале правительства. Департамент напоминает, что автобусные остановки — это не бесплатные рекламные площадки. Уточняется, что сорванные листы оставляют следы и портят покрытие, а общая неопрятность и испорченное имущество может стать сигналом для других вандалов, что объект можно разрушать еще больше. Ранее на десяти курганских остановочных комплексах закончили установку электронных табло. Оно отображает номер маршрута, и сколько времени ему требуется, чтобы прийти на остановку.

Курганские власти призвали жителей региона не ломать и не портить объекты благоустройства, включая скамейки и остановки, в том числе расклеивая объявления в неустановленных для этого местах. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Курганской области. «Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области призвал курганцев бережнее относиться к родным селам и городам, не ломать и не портить объекты благоустройства, включая скамейки и остановки, в том числе расклеивая объявления в неустановленных для этого местах», — пишут в telegram-канале правительства. Департамент напоминает, что автобусные остановки — это не бесплатные рекламные площадки. Уточняется, что сорванные листы оставляют следы и портят покрытие, а общая неопрятность и испорченное имущество может стать сигналом для других вандалов, что объект можно разрушать еще больше. Ранее на десяти курганских остановочных комплексах закончили установку электронных табло. Оно отображает номер маршрута, и сколько времени ему требуется, чтобы прийти на остановку.