В Краснодаре установят памятник Пригожину

В Краснодарском крае появился памятник основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и одному из командиров частной военной компании Дмитрию Уткину, которые погибли в августе 2023 года. Фото опубликовали неофициальные паблики, связанные с «Вагнером».
Фотография с памятником появилась в telegram-каналах 10 марта. Мемориал изображает Пригожина и Уткина в военной форме, командир ЧВК при этом держит в руках автомат.
Пригожин и Уткин погибли 23 августа. Бизнес-джет с основателем «Вагнера» потерпел крушение в Тверской области. Заслуженный пилот России Евгений Серых предположил, что взрыв на воздушном судне мог произойти в середине салона, пишет «Царьград».
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