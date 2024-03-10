В Краснодаре установят памятник Пригожину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Пригожин погиб 23 августа 2023 года Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

В Краснодарском крае появился памятник основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и одному из командиров частной военной компании Дмитрию Уткину, которые погибли в августе 2023 года. Фото опубликовали неофициальные паблики, связанные с «Вагнером».

Фотография с памятником появилась в telegram-каналах 10 марта. Мемориал изображает Пригожина и Уткина в военной форме, командир ЧВК при этом держит в руках автомат.

Пригожин и Уткин погибли 23 августа. Бизнес-джет с основателем «Вагнера» потерпел крушение в Тверской области. Заслуженный пилот России Евгений Серых предположил, что взрыв на воздушном судне мог произойти в середине салона, пишет «Царьград».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Краснодарском крае появился памятник основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и одному из командиров частной военной компании Дмитрию Уткину, которые погибли в августе 2023 года. Фото опубликовали неофициальные паблики, связанные с «Вагнером». Фотография с памятником появилась в telegram-каналах 10 марта. Мемориал изображает Пригожина и Уткина в военной форме, командир ЧВК при этом держит в руках автомат. Пригожин и Уткин погибли 23 августа. Бизнес-джет с основателем «Вагнера» потерпел крушение в Тверской области. Заслуженный пилот России Евгений Серых предположил, что взрыв на воздушном судне мог произойти в середине салона, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...