Курганский гидрометцентр составит прогноз по уровню паводка

10 марта 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Власти региона продолжают подготовку к возможному паводку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области С 15 по 20 февраля курганский гидрометцентр подготовит подробный прогноз по уровню паводка в регионе. Межведомственная группа планирует выехать в Костанайскую область и обсудить сбросы двух водохранилищ, которые тоже влияют на паводковую обстановку, сообщил замгубернатора Курганской области Станислав Носков. «Исходя из прогноза получается, что снега на территории области и запаса воды в снеге больше, чем было в прошлом году, почти в два раза. Наполняемость водохранилища, которое находится на территории Челябинской области, составляет 96-98%. Исходя из самого неблагоприятного прогноза, под подтопление может попасть 22 населенных пункта в 11 муниципальных образованиях. С 15 по 20 марта гидрометцентром будет подготовлен подробный прогноз по уровню паводка», — рассказал Носков. Его слова приводят в telegram-канале правительства региона. На данный момент главы округов получили рекомендации по подготовке к паводку. Гражданам, чье жилье попадает в зону возможного подтопления, рекомендуется своевременно регистрировать и страховать свои дома. 13 марта межведомственная рабочая группа планирует выехать в Костанайскую область, чтобы обсудить сбросы двух водохранилищ, которые тоже влияют на паводковую обстановку в Курганской области. Ранее сообщалось, что в Курганской области наводнение угрожает 22 населенным пунктам. В список входят села Звериноголовское, Глядянское, Большое Чаусово и другие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 15 по 20 февраля курганский гидрометцентр подготовит подробный прогноз по уровню паводка в регионе. Межведомственная группа планирует выехать в Костанайскую область и обсудить сбросы двух водохранилищ, которые тоже влияют на паводковую обстановку, сообщил замгубернатора Курганской области Станислав Носков. «Исходя из прогноза получается, что снега на территории области и запаса воды в снеге больше, чем было в прошлом году, почти в два раза. Наполняемость водохранилища, которое находится на территории Челябинской области, составляет 96-98%. Исходя из самого неблагоприятного прогноза, под подтопление может попасть 22 населенных пункта в 11 муниципальных образованиях. С 15 по 20 марта гидрометцентром будет подготовлен подробный прогноз по уровню паводка», — рассказал Носков. Его слова приводят в telegram-канале правительства региона. На данный момент главы округов получили рекомендации по подготовке к паводку. Гражданам, чье жилье попадает в зону возможного подтопления, рекомендуется своевременно регистрировать и страховать свои дома. 13 марта межведомственная рабочая группа планирует выехать в Костанайскую область, чтобы обсудить сбросы двух водохранилищ, которые тоже влияют на паводковую обстановку в Курганской области. Ранее сообщалось, что в Курганской области наводнение угрожает 22 населенным пунктам. В список входят села Звериноголовское, Глядянское, Большое Чаусово и другие.