09 марта 2024
08 марта 2024

Курганский гидрометцентр составит прогноз по уровню паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустые улицы во время нерабочих дней. Курган , дамба, река тобол, паводок, дамба кургана, водоконал
Власти региона продолжают подготовку к возможному паводку Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

С 15 по 20 февраля курганский гидрометцентр подготовит подробный прогноз по уровню паводка в регионе. Межведомственная группа планирует выехать в Костанайскую область и обсудить сбросы двух водохранилищ, которые тоже влияют на паводковую обстановку, сообщил замгубернатора Курганской области Станислав Носков.

«Исходя из прогноза получается, что снега на территории области и запаса воды в снеге больше, чем было в прошлом году, почти в два раза. Наполняемость водохранилища, которое находится на территории Челябинской области, составляет 96-98%. Исходя из самого неблагоприятного прогноза, под подтопление может попасть 22 населенных пункта в 11 муниципальных образованиях. С 15 по 20 марта гидрометцентром будет подготовлен подробный прогноз по уровню паводка», — рассказал Носков. Его слова приводят в telegram-канале правительства региона.

На данный момент главы округов получили рекомендации по подготовке к паводку. Гражданам, чье жилье попадает в зону возможного подтопления, рекомендуется своевременно регистрировать и страховать свои дома. 13 марта межведомственная рабочая группа планирует выехать в Костанайскую область, чтобы обсудить сбросы двух водохранилищ, которые тоже влияют на паводковую обстановку в Курганской области.

Ранее сообщалось, что в Курганской области наводнение угрожает 22 населенным пунктам. В список входят села Звериноголовское, Глядянское, Большое Чаусово и другие.

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С 15 по 20 февраля курганский гидрометцентр подготовит подробный прогноз по уровню паводка в регионе. Межведомственная группа планирует выехать в Костанайскую область и обсудить сбросы двух водохранилищ, которые тоже влияют на паводковую обстановку, сообщил замгубернатора Курганской области Станислав Носков. «Исходя из прогноза получается, что снега на территории области и запаса воды в снеге больше, чем было в прошлом году, почти в два раза. Наполняемость водохранилища, которое находится на территории Челябинской области, составляет 96-98%. Исходя из самого неблагоприятного прогноза, под подтопление может попасть 22 населенных пункта в 11 муниципальных образованиях. С 15 по 20 марта гидрометцентром будет подготовлен подробный прогноз по уровню паводка», — рассказал Носков. Его слова приводят в telegram-канале правительства региона. На данный момент главы округов получили рекомендации по подготовке к паводку. Гражданам, чье жилье попадает в зону возможного подтопления, рекомендуется своевременно регистрировать и страховать свои дома. 13 марта межведомственная рабочая группа планирует выехать в Костанайскую область, чтобы обсудить сбросы двух водохранилищ, которые тоже влияют на паводковую обстановку в Курганской области. Ранее сообщалось, что в Курганской области наводнение угрожает 22 населенным пунктам. В список входят села Звериноголовское, Глядянское, Большое Чаусово и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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