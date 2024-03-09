09 марта 2024

На свердловской трассе в лобовом ДТП пострадали женщина и 11-летний ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавших в ДТП госпитализировали Фото:

На 23 километре Сибирского тракта (Свердловская область) между автомобилями Ford и Suzuki произошло лобовое ДТП. В результате происшествия пострадали пассажиры второй иномарки — 60-летняя женщина и 11-летний ребенок. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Автомобиль Ford двигался по Сибирскому тракту со стороны Большого Истока и намеревался повернуть налево на съезд на дублер Сибирского тракта. При совершении маневра не пропустил встречный автомобиль Suzuki и допустил столкновение», — сказал очевидец аварии. В ДТП пострадали пассажиры Suzuki — 60-летняя женщина и 11-летний мальчик.

Обоих пострадавших госпитализировали. Водитель автомобиля Ford пояснил, что не заметил встречную машину из-за солнечного света, который его ослепил.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Там сообщили, что сотрудники ведомства организовали проверку.

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На 23 километре Сибирского тракта (Свердловская область) между автомобилями Ford и Suzuki произошло лобовое ДТП. В результате происшествия пострадали пассажиры второй иномарки — 60-летняя женщина и 11-летний ребенок. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Автомобиль Ford двигался по Сибирскому тракту со стороны Большого Истока и намеревался повернуть налево на съезд на дублер Сибирского тракта. При совершении маневра не пропустил встречный автомобиль Suzuki и допустил столкновение», — сказал очевидец аварии. В ДТП пострадали пассажиры Suzuki — 60-летняя женщина и 11-летний мальчик. Обоих пострадавших госпитализировали. Водитель автомобиля Ford пояснил, что не заметил встречную машину из-за солнечного света, который его ослепил. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Там сообщили, что сотрудники ведомства организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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