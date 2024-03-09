Пострадавших в ДТП госпитализировали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На 23 километре Сибирского тракта (Свердловская область) между автомобилями Ford и Suzuki произошло лобовое ДТП. В результате происшествия пострадали пассажиры второй иномарки — 60-летняя женщина и 11-летний ребенок. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Автомобиль Ford двигался по Сибирскому тракту со стороны Большого Истока и намеревался повернуть налево на съезд на дублер Сибирского тракта. При совершении маневра не пропустил встречный автомобиль Suzuki и допустил столкновение», — сказал очевидец аварии. В ДТП пострадали пассажиры Suzuki — 60-летняя женщина и 11-летний мальчик.

Обоих пострадавших госпитализировали. Водитель автомобиля Ford пояснил, что не заметил встречную машину из-за солнечного света, который его ослепил.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УГИБДД по Свердловской области. Там сообщили, что сотрудники ведомства организовали проверку.

Фото: ИА «Ночные Новости»

Фото: ИА «Ночные Новости»

Фото: ИА «Ночные Новости»