Пьяному свердловчанину, напавшему на полицейского, грозит пять лет тюрьмы

10 марта 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

Следователи направили уголовное дело в суд Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Красноуфимске (Свердловская область) в октябре 2023 года 53-летний пьяный мужчина оскорбил, а также напал на сотрудника полиции. Следователи возбудили уголовное дело, которое направили в суд. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Обвиняемый находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В связи с совершением данного административного правонарушения к мужчине подошли находившиеся при исполнении служебных обязанностей сотрудники ППС. Они потребовали от гражданина предъявить документы и проехать для проведения освидетельствования на состояние опьянения. В ответ мужчина стал проявлять по отношении к полицейским агрессию, высказался в отношении одного из них оскорбительной бранью и применил к стражу порядка физическое насилие», — пишет telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области». За данные преступления мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи уже собрали доказательственную базу, в связи с чем направили уголовное дело в суд.

В Красноуфимске (Свердловская область) в октябре 2023 года 53-летний пьяный мужчина оскорбил, а также напал на сотрудника полиции. Следователи возбудили уголовное дело, которое направили в суд. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Обвиняемый находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В связи с совершением данного административного правонарушения к мужчине подошли находившиеся при исполнении служебных обязанностей сотрудники ППС. Они потребовали от гражданина предъявить документы и проехать для проведения освидетельствования на состояние опьянения. В ответ мужчина стал проявлять по отношении к полицейским агрессию, высказался в отношении одного из них оскорбительной бранью и применил к стражу порядка физическое насилие», — пишет telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области». За данные преступления мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи уже собрали доказательственную базу, в связи с чем направили уголовное дело в суд.