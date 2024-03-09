09 марта 2024

Пьяному свердловчанину, напавшему на полицейского, грозит пять лет тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Следователи направили уголовное дело в суд Фото:

В Красноуфимске (Свердловская область) в октябре 2023 года 53-летний пьяный мужчина оскорбил, а также напал на сотрудника полиции. Следователи возбудили уголовное дело, которое направили в суд. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«Обвиняемый находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В связи с совершением данного административного правонарушения к мужчине подошли находившиеся при исполнении служебных обязанностей сотрудники ППС. Они потребовали от гражданина предъявить документы и проехать для проведения освидетельствования на состояние опьянения. В ответ мужчина стал проявлять по отношении к полицейским агрессию, высказался в отношении одного из них оскорбительной бранью и применил к стражу порядка физическое насилие», — пишет telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области».

За данные преступления мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи уже собрали доказательственную базу, в связи с чем направили уголовное дело в суд.

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В Красноуфимске (Свердловская область) в октябре 2023 года 53-летний пьяный мужчина оскорбил, а также напал на сотрудника полиции. Следователи возбудили уголовное дело, которое направили в суд. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Обвиняемый находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В связи с совершением данного административного правонарушения к мужчине подошли находившиеся при исполнении служебных обязанностей сотрудники ППС. Они потребовали от гражданина предъявить документы и проехать для проведения освидетельствования на состояние опьянения. В ответ мужчина стал проявлять по отношении к полицейским агрессию, высказался в отношении одного из них оскорбительной бранью и применил к стражу порядка физическое насилие», — пишет telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области». За данные преступления мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи уже собрали доказательственную базу, в связи с чем направили уголовное дело в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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