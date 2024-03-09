Пьяному свердловчанину, напавшему на полицейского, грозит пять лет тюрьмы

В Красноуфимске (Свердловская область) в октябре 2023 года 53-летний пьяный мужчина оскорбил, а также напал на сотрудника полиции. Следователи возбудили уголовное дело, которое направили в суд. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
«Обвиняемый находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В связи с совершением данного административного правонарушения к мужчине подошли находившиеся при исполнении служебных обязанностей сотрудники ППС. Они потребовали от гражданина предъявить документы и проехать для проведения освидетельствования на состояние опьянения. В ответ мужчина стал проявлять по отношении к полицейским агрессию, высказался в отношении одного из них оскорбительной бранью и применил к стражу порядка физическое насилие», — пишет telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области».
За данные преступления мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Следователи уже собрали доказательственную базу, в связи с чем направили уголовное дело в суд.
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