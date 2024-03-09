Народный артист России Виктор Сухоруков приехал в Тюмень со своими моноспектаклями, которые проходят в молодежном театре «Ангажемент». Глава города Руслан Кухарук познакомил актера с городом и провел экскурсию по скверу равновесия.
«В молодежном театре „Ангажемент“ два дня идут увлекательные и захватывающие моноспектакли народного артиста России Виктора Сухорукова. Сегодня мы прогулялись с нашим гостем по скверу Равновесия, я рассказал Виктору Ивановичу о преображении территории, о том, как здесь отражена история города», — поделился Кухарук в своем telegram-канале.
Со слов мэра, актер не удержался и сделал фото в сквере на фоне арт-объекта в виде весов. Кухарук поблагодарил Сухорукова за уделенное время, а также подарил книги о Тюмени и монетку, которую выпускали в честь открытия сквера Равновесия.
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