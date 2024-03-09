Мэр Тюмени Кухарук познакомил артиста Виктора Сухорукова с городом. Фото

10 марта 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

Кухарук познакомил актера с историей города Фото: Владимир Андреев © URA.RU Народный артист России Виктор Сухоруков приехал в Тюмень со своими моноспектаклями, которые проходят в молодежном театре «Ангажемент». Глава города Руслан Кухарук познакомил актера с городом и провел экскурсию по скверу равновесия. «В молодежном театре „Ангажемент“ два дня идут увлекательные и захватывающие моноспектакли народного артиста России Виктора Сухорукова. Сегодня мы прогулялись с нашим гостем по скверу Равновесия, я рассказал Виктору Ивановичу о преображении территории, о том, как здесь отражена история города», — поделился Кухарук в своем telegram-канале. Со слов мэра, актер не удержался и сделал фото в сквере на фоне арт-объекта в виде весов. Кухарук поблагодарил Сухорукова за уделенное время, а также подарил книги о Тюмени и монетку, которую выпускали в честь открытия сквера Равновесия. Сухоруков посетил сквер равновесия в Тюмени и сделал фото на память Telegram-канал Руслана Кухарука, https://t.me/kuharuk_ruslan

Народный артист России Виктор Сухоруков приехал в Тюмень со своими моноспектаклями, которые проходят в молодежном театре «Ангажемент». Глава города Руслан Кухарук познакомил актера с городом и провел экскурсию по скверу равновесия. «В молодежном театре „Ангажемент“ два дня идут увлекательные и захватывающие моноспектакли народного артиста России Виктора Сухорукова. Сегодня мы прогулялись с нашим гостем по скверу Равновесия, я рассказал Виктору Ивановичу о преображении территории, о том, как здесь отражена история города», — поделился Кухарук в своем telegram-канале. Со слов мэра, актер не удержался и сделал фото в сквере на фоне арт-объекта в виде весов. Кухарук поблагодарил Сухорукова за уделенное время, а также подарил книги о Тюмени и монетку, которую выпускали в честь открытия сквера Равновесия.