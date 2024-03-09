09 марта 2024
08 марта 2024

Мэр Тюмени Кухарук познакомил артиста Виктора Сухорукова с городом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор гостей на послание президента Федеральному Собранию. Москва, кухарук руслан
Кухарук познакомил актера с историей города Фото:

Народный артист России Виктор Сухоруков приехал в Тюмень со своими моноспектаклями, которые проходят в молодежном театре «Ангажемент». Глава города Руслан Кухарук познакомил актера с городом и провел экскурсию по скверу равновесия.

«В молодежном театре „Ангажемент“ два дня идут увлекательные и захватывающие моноспектакли народного артиста России Виктора Сухорукова. Сегодня мы прогулялись с нашим гостем по скверу Равновесия, я рассказал Виктору Ивановичу о преображении территории, о том, как здесь отражена история города», — поделился Кухарук в своем telegram-канале.

Со слов мэра, актер не удержался и сделал фото в сквере на фоне арт-объекта в виде весов. Кухарук поблагодарил Сухорукова за уделенное время, а также подарил книги о Тюмени и монетку, которую выпускали в честь открытия сквера Равновесия.

Сухоруков посетил сквер равновесия в Тюмени и сделал фото на память
Сухоруков посетил сквер равновесия в Тюмени и сделал фото на память

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Народный артист России Виктор Сухоруков приехал в Тюмень со своими моноспектаклями, которые проходят в молодежном театре «Ангажемент». Глава города Руслан Кухарук познакомил актера с городом и провел экскурсию по скверу равновесия. «В молодежном театре „Ангажемент“ два дня идут увлекательные и захватывающие моноспектакли народного артиста России Виктора Сухорукова. Сегодня мы прогулялись с нашим гостем по скверу Равновесия, я рассказал Виктору Ивановичу о преображении территории, о том, как здесь отражена история города», — поделился Кухарук в своем telegram-канале. Со слов мэра, актер не удержался и сделал фото в сквере на фоне арт-объекта в виде весов. Кухарук поблагодарил Сухорукова за уделенное время, а также подарил книги о Тюмени и монетку, которую выпускали в честь открытия сквера Равновесия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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