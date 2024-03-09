«Трактор» одержал победу над «Салаватом» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор» состоялся шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина — 2024, в котором «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:2.
«Победа! Забираем четвертую победу и идем дальше! Челябинск сегодня черно-белый!» — написала пресс-служба команды в telegram-канале «HC TRAKTOR | OFFICIAL».
Вначале матча игра для «Трактора» не задалась. Счет был открыт на 16-й минуте нападающим «Салавата Юлаева» Иваном Дроздовым. Уже через 30 секунд Егор Сучков укрепил преимущество команды из Башкортостана. Но «трактористы» Виталий Кравцов и Чарльз Робинсон вернули команду в игру.
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