«Трактор» одержал победу над «Салаватом» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

10 марта 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

«Трактор» вырвал победу у «Салавата Юлаева» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор» состоялся шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина — 2024, в котором «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:2. «Победа! Забираем четвертую победу и идем дальше! Челябинск сегодня черно-белый!» — написала пресс-служба команды в telegram-канале «HC TRAKTOR | OFFICIAL». Вначале матча игра для «Трактора» не задалась. Счет был открыт на 16-й минуте нападающим «Салавата Юлаева» Иваном Дроздовым. Уже через 30 секунд Егор Сучков укрепил преимущество команды из Башкортостана. Но «трактористы» Виталий Кравцов и Чарльз Робинсон вернули команду в игру.

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор» состоялся шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина — 2024, в котором «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:2. «Победа! Забираем четвертую победу и идем дальше! Челябинск сегодня черно-белый!» — написала пресс-служба команды в telegram-канале «HC TRAKTOR | OFFICIAL». Вначале матча игра для «Трактора» не задалась. Счет был открыт на 16-й минуте нападающим «Салавата Юлаева» Иваном Дроздовым. Уже через 30 секунд Егор Сучков укрепил преимущество команды из Башкортостана. Но «трактористы» Виталий Кравцов и Чарльз Робинсон вернули команду в игру.