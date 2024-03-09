В Октябрьском районе Екатеринбурга водитель автомобиля Kia врезался в Mercedes, в котором находились три ребенка. В результате аварии пострадали водитель первой иномарки и несовершеннолетние пассажиры Mercedes, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«Мужчина, управляя автомобилем Kia, двигаясь со стороны Кольцово в направлении Арамиля, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Mercedes, вследствие чего допустил с ним столкновение. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель Kia, а также трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Mercedes», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».
В настоящее время медики оказывают необходимую помощь пострадавшим. По факту ДТП автоинспекторы организовали проверку.
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