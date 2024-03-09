Екатеринбуржец устроил ДТП с Mercedes, в котором пострадали три ребенка. Фото

10 марта 2024 в 19:54 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД начали проверку Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Октябрьском районе Екатеринбурга водитель автомобиля Kia врезался в Mercedes, в котором находились три ребенка. В результате аварии пострадали водитель первой иномарки и несовершеннолетние пассажиры Mercedes, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Мужчина, управляя автомобилем Kia, двигаясь со стороны Кольцово в направлении Арамиля, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Mercedes, вследствие чего допустил с ним столкновение. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель Kia, а также трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Mercedes», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В настоящее время медики оказывают необходимую помощь пострадавшим. По факту ДТП автоинспекторы организовали проверку. Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области»

В Октябрьском районе Екатеринбурга водитель автомобиля Kia врезался в Mercedes, в котором находились три ребенка. В результате аварии пострадали водитель первой иномарки и несовершеннолетние пассажиры Mercedes, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Мужчина, управляя автомобилем Kia, двигаясь со стороны Кольцово в направлении Арамиля, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Mercedes, вследствие чего допустил с ним столкновение. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель Kia, а также трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Mercedes», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В настоящее время медики оказывают необходимую помощь пострадавшим. По факту ДТП автоинспекторы организовали проверку.