Скончалась ведущая «Голубого огонька» Моргунова

Светлана Моргунова получила звание народной артистки России в 2000 году
На 85-м году жизни умерла народная артистка России, ведущая «Голубого огонька», диктор Светлана Моргунова. Об этом стало известно журналистам.
«Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет», — сообщает РИА Новости. Три дня назад, 7 марта, ей исполнилось 84 года.
С 1960-х годов Моргунова работала на Центральном телевидении СССР. Она встречала зрителей с утра, анонсируя программу телепередач, и была непременной участницей популярных телеформатов, таких как «Голубой огонек» и «Утренняя почта». В 2000 году ей было присвоено звание народной артистки России.
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