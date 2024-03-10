Скончалась ведущая «Голубого огонька» Моргунова

РИА Новости: скончалась диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова
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Светлана Моргунова получила звание народной артистки России в 2000 году Фото:

На 85-м году жизни умерла народная артистка России, ведущая «Голубого огонька», диктор Светлана Моргунова. Об этом стало известно журналистам.

«Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет», — сообщает РИА Новости. Три дня назад, 7 марта, ей исполнилось 84 года.

С 1960-х годов Моргунова работала на Центральном телевидении СССР. Она встречала зрителей с утра, анонсируя программу телепередач, и была непременной участницей популярных телеформатов, таких как «Голубой огонек» и «Утренняя почта». В 2000 году ей было присвоено звание народной артистки России.

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На 85-м году жизни умерла народная артистка России, ведущая «Голубого огонька», диктор Светлана Моргунова. Об этом стало известно журналистам. «Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет», — сообщает РИА Новости. Три дня назад, 7 марта, ей исполнилось 84 года. С 1960-х годов Моргунова работала на Центральном телевидении СССР. Она встречала зрителей с утра, анонсируя программу телепередач, и была непременной участницей популярных телеформатов, таких как «Голубой огонек» и «Утренняя почта». В 2000 году ей было присвоено звание народной артистки России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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