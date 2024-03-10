Общество Скончалась ведущая «Голубого огонька» Моргунова РИА Новости: скончалась диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова 10 марта 2024 в 22:04 Размер текста - 17 + Светлана Моргунова получила звание народной артистки России в 2000 году Фото: Юрий Самолыго/ТАСС На 85-м году жизни умерла народная артистка России, ведущая «Голубого огонька», диктор Светлана Моргунова. Об этом стало известно журналистам. «Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет», — сообщает РИА Новости. Три дня назад, 7 марта, ей исполнилось 84 года. С 1960-х годов Моргунова работала на Центральном телевидении СССР. Она встречала зрителей с утра, анонсируя программу телепередач, и была непременной участницей популярных телеформатов, таких как «Голубой огонек» и «Утренняя почта». В 2000 году ей было присвоено звание народной артистки России. На 85-м году жизни умерла народная артистка России, ведущая «Голубого огонька», диктор Светлана Моргунова. Об этом стало известно журналистам. «Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет», — сообщает РИА Новости. Три дня назад, 7 марта, ей исполнилось 84 года. С 1960-х годов Моргунова работала на Центральном телевидении СССР. Она встречала зрителей с утра, анонсируя программу телепередач, и была непременной участницей популярных телеформатов, таких как «Голубой огонек» и «Утренняя почта». В 2000 году ей было присвоено звание народной артистки России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям