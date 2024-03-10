Из-за ДТП трамваи не погли проехать по путям (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Ленина вечером 10 марта ученик автошколы врезался в трамвай. Из-за ДТП встало трамвайное движение, сообщили очевидцы. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в городском ГИБДД.
«На улице Ленина произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля автошколы. Скорее всего, за рулем сидел курсант», — сообщает telegram-канал «Бандитский центр». На опубликованных кадрах заметно, что из-за аварии трамваи не могли проехать по путям.
В ГИБДД Екатеринбурга подтвердили информацию о ДТП. В ведомстве уточнили, что в аварии никто не пострадал.
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