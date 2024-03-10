В Екатеринбурге начинающий водитель врезался в трамвай и парализовал движение. Видео

10 марта 2024 в 22:54 Размер текста - 17 +

Из-за ДТП трамваи не погли проехать по путям (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на улице Ленина вечером 10 марта ученик автошколы врезался в трамвай. Из-за ДТП встало трамвайное движение, сообщили очевидцы. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в городском ГИБДД. «На улице Ленина произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля автошколы. Скорее всего, за рулем сидел курсант», — сообщает telegram-канал «Бандитский центр». На опубликованных кадрах заметно, что из-за аварии трамваи не могли проехать по путям. В ГИБДД Екатеринбурга подтвердили информацию о ДТП. В ведомстве уточнили, что в аварии никто не пострадал.

В Екатеринбурге на улице Ленина вечером 10 марта ученик автошколы врезался в трамвай. Из-за ДТП встало трамвайное движение, сообщили очевидцы. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в городском ГИБДД. «На улице Ленина произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля автошколы. Скорее всего, за рулем сидел курсант», — сообщает telegram-канал «Бандитский центр». На опубликованных кадрах заметно, что из-за аварии трамваи не могли проехать по путям. В ГИБДД Екатеринбурга подтвердили информацию о ДТП. В ведомстве уточнили, что в аварии никто не пострадал.