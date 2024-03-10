10 марта 2024
09 марта 2024

В Екатеринбурге начинающий водитель врезался в трамвай и парализовал движение. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы города после снегопада. Екатеринбург, площадь1905 года, маршрут6, трамвай
Из-за ДТП трамваи не погли проехать по путям (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Ленина вечером 10 марта ученик автошколы врезался в трамвай. Из-за ДТП встало трамвайное движение, сообщили очевидцы. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в городском ГИБДД.

«На улице Ленина произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля автошколы. Скорее всего, за рулем сидел курсант», — сообщает telegram-канал «Бандитский центр». На опубликованных кадрах заметно, что из-за аварии трамваи не могли проехать по путям.

В ГИБДД Екатеринбурга подтвердили информацию о ДТП. В ведомстве уточнили, что в аварии никто не пострадал.

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В Екатеринбурге на улице Ленина вечером 10 марта ученик автошколы врезался в трамвай. Из-за ДТП встало трамвайное движение, сообщили очевидцы. Информацию о происшествии URA.RU подтвердили в городском ГИБДД. «На улице Ленина произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля автошколы. Скорее всего, за рулем сидел курсант», — сообщает telegram-канал «Бандитский центр». На опубликованных кадрах заметно, что из-за аварии трамваи не могли проехать по путям. В ГИБДД Екатеринбурга подтвердили информацию о ДТП. В ведомстве уточнили, что в аварии никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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