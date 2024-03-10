10 марта 2024
09 марта 2024

Подросток пострадал в жесткой аварии у екатеринбургского аэропорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медики, скорая помощь
Пострадавшим в ДТП потребовалась помощь медиков, они госпитализированы Фото:

Три машины столкнулись по пути из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово. В результате ДТП пострадала женщина и 15-летняя девочка, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

«Водитель Hyundai двигался по Кольцовскому тракту со стороны Екатеринбурга в сторону улицы Бахчиванджи по крайней правой полосе. Он допустил столкновение с машиной Volkswagen и автомобилем Nissan, движущимися в попутном направлении», — сообщили в ведомстве.

В ДТП пострадали две пассажирки машины Nissan: 39-летняя женщина и 15-летняя девочка, они госпитализированы. Инспекторы проводят проверку по факту ДТП.

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Три машины столкнулись по пути из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово. В результате ДТП пострадала женщина и 15-летняя девочка, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «Водитель Hyundai двигался по Кольцовскому тракту со стороны Екатеринбурга в сторону улицы Бахчиванджи по крайней правой полосе. Он допустил столкновение с машиной Volkswagen и автомобилем Nissan, движущимися в попутном направлении», — сообщили в ведомстве. В ДТП пострадали две пассажирки машины Nissan: 39-летняя женщина и 15-летняя девочка, они госпитализированы. Инспекторы проводят проверку по факту ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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