Подросток пострадал в жесткой аварии у екатеринбургского аэропорта

11 марта 2024 в 00:07 Размер текста - 17 +

Пострадавшим в ДТП потребовалась помощь медиков, они госпитализированы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Три машины столкнулись по пути из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово. В результате ДТП пострадала женщина и 15-летняя девочка, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «Водитель Hyundai двигался по Кольцовскому тракту со стороны Екатеринбурга в сторону улицы Бахчиванджи по крайней правой полосе. Он допустил столкновение с машиной Volkswagen и автомобилем Nissan, движущимися в попутном направлении», — сообщили в ведомстве. В ДТП пострадали две пассажирки машины Nissan: 39-летняя женщина и 15-летняя девочка, они госпитализированы. Инспекторы проводят проверку по факту ДТП.

Три машины столкнулись по пути из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово. В результате ДТП пострадала женщина и 15-летняя девочка, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «Водитель Hyundai двигался по Кольцовскому тракту со стороны Екатеринбурга в сторону улицы Бахчиванджи по крайней правой полосе. Он допустил столкновение с машиной Volkswagen и автомобилем Nissan, движущимися в попутном направлении», — сообщили в ведомстве. В ДТП пострадали две пассажирки машины Nissan: 39-летняя женщина и 15-летняя девочка, они госпитализированы. Инспекторы проводят проверку по факту ДТП.