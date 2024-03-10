Подросток пострадал в жесткой аварии у екатеринбургского аэропорта

Пострадавшим в ДТП потребовалась помощь медиков, они госпитализированы
Три машины столкнулись по пути из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово. В результате ДТП пострадала женщина и 15-летняя девочка, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
«Водитель Hyundai двигался по Кольцовскому тракту со стороны Екатеринбурга в сторону улицы Бахчиванджи по крайней правой полосе. Он допустил столкновение с машиной Volkswagen и автомобилем Nissan, движущимися в попутном направлении», — сообщили в ведомстве.
В ДТП пострадали две пассажирки машины Nissan: 39-летняя женщина и 15-летняя девочка, они госпитализированы. Инспекторы проводят проверку по факту ДТП.
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