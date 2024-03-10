10 марта 2024

Умер трехкратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Диомидов

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На 81-м году жизни умер трехкратный призер Олимпийских игр Диомидов
На 81-м году жизни умер трехкратный призер Олимпийских игр Диомидов Фото:

На 81-м году жизни умер трехкратный призер Олимпийских игр и заслуженный тренер РСФСР по спортивной гимнастике Сергей Диомидов. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).

«ФСГР выражает соболезнования родным и близким Сергея Викторовича Диомидова. О прощании с Сергеем Викторовичем Диомидовым будет сообщено дополнительно», — написала пресс-служба.

На счету спортсмена: золотая медаль чемпионата мира, две серебряные и одна бронзовая медали олимпийских игр, две серебряные медали чемпионата мира и четыре бронзовые награды чемпионата Европы. Также он первым в мире выполнил вертушку на 360 градусов плечом назад на пике маха вперед. В последствии этот элемент назвали его именем.

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На 81-м году жизни умер трехкратный призер Олимпийских игр и заслуженный тренер РСФСР по спортивной гимнастике Сергей Диомидов. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР). «ФСГР выражает соболезнования родным и близким Сергея Викторовича Диомидова. О прощании с Сергеем Викторовичем Диомидовым будет сообщено дополнительно», — написала пресс-служба. На счету спортсмена: золотая медаль чемпионата мира, две серебряные и одна бронзовая медали олимпийских игр, две серебряные медали чемпионата мира и четыре бронзовые награды чемпионата Европы. Также он первым в мире выполнил вертушку на 360 градусов плечом назад на пике маха вперед. В последствии этот элемент назвали его именем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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