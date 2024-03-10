Развлечения Знаменитости Умер трехкратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Диомидов 11 марта 2024 в 00:43 Размер текста - 17 + На 81-м году жизни умер трехкратный призер Олимпийских игр Диомидов Фото: Борис Кауфман/РИА Новости На 81-м году жизни умер трехкратный призер Олимпийских игр и заслуженный тренер РСФСР по спортивной гимнастике Сергей Диомидов. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР). «ФСГР выражает соболезнования родным и близким Сергея Викторовича Диомидова. О прощании с Сергеем Викторовичем Диомидовым будет сообщено дополнительно», — написала пресс-служба. На счету спортсмена: золотая медаль чемпионата мира, две серебряные и одна бронзовая медали олимпийских игр, две серебряные медали чемпионата мира и четыре бронзовые награды чемпионата Европы. Также он первым в мире выполнил вертушку на 360 градусов плечом назад на пике маха вперед. В последствии этот элемент назвали его именем. На 81-м году жизни умер трехкратный призер Олимпийских игр и заслуженный тренер РСФСР по спортивной гимнастике Сергей Диомидов. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР). «ФСГР выражает соболезнования родным и близким Сергея Викторовича Диомидова. О прощании с Сергеем Викторовичем Диомидовым будет сообщено дополнительно», — написала пресс-служба. На счету спортсмена: золотая медаль чемпионата мира, две серебряные и одна бронзовая медали олимпийских игр, две серебряные медали чемпионата мира и четыре бронзовые награды чемпионата Европы. Также он первым в мире выполнил вертушку на 360 градусов плечом назад на пике маха вперед. В последствии этот элемент назвали его именем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям