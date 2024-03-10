10 марта 2024
09 марта 2024

Каждый житель Челябинской области задолжал банкам по 374 тысячи рублей

Челябинская область заняла 29 строчку в рейтинге по уровню закредитованности
© Служба новостей «URA.RU»
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За год челябинцы стали должны банкам на 77 тысяч больше Фото:

В Челябинской области на начало 2024 года сумма долга перед банками в среднем на одного человека составляет 374 700 рублей. Регион занимает 29 строчку в рейтинге по уровню закредитованности населения, говорится в исследовании РИА Новости.

«Объем задолженности перед банками в среднем на одного человека на 1 февраля 2024 года в Челябинской области был равен 374 700 рублей. Место в рейтинге регионов России по уровню закредитованности — 29», — говорится в исследовании.

Соотношение долгов по кредитам и годовой зарплаты в регионе составляет 61,6%. За год размер задолженности перед банками в расчете на одного человека вырос на 77 500 рублей.

Наименее закредитованными регионами России являются республики Северного Кавказа и Крым. Каждый житель республики Ингушетия должен банкам 56 100 рублей. Самый высокий уровень закредитованности — в Туве и Калмыкии. В последнем регионе уровень задолженности равен почти 900 000 рублей на человека.

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В Челябинской области на начало 2024 года сумма долга перед банками в среднем на одного человека составляет 374 700 рублей. Регион занимает 29 строчку в рейтинге по уровню закредитованности населения, говорится в исследовании РИА Новости. «Объем задолженности перед банками в среднем на одного человека на 1 февраля 2024 года в Челябинской области был равен 374 700 рублей. Место в рейтинге регионов России по уровню закредитованности — 29», — говорится в исследовании. Соотношение долгов по кредитам и годовой зарплаты в регионе составляет 61,6%. За год размер задолженности перед банками в расчете на одного человека вырос на 77 500 рублей. Наименее закредитованными регионами России являются республики Северного Кавказа и Крым. Каждый житель республики Ингушетия должен банкам 56 100 рублей. Самый высокий уровень закредитованности — в Туве и Калмыкии. В последнем регионе уровень задолженности равен почти 900 000 рублей на человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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