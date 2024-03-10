10 марта 2024

МИД Чехии назвал экс-премьера угрозой нацбезопасности за мнение по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Ян Липавский заявил, что Бабиш призывал способствовать миру между Россией и Украиной Фото:

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал бывшего премьера страны и лидера правоцентристского движения ANO Андрея Бабиша угрозой безопасности. Политик заявил, что такое мнение связано с пацифизмом Бабиша в вопросе конфликта на Украине.

«Сейчас он берет пацифистскую ноту. Мне кажется, что он становится угрозой безопасности для этой страны, поскольку подрывает оборону и международный политический статус нашей страны», — приводит слова Липаевского газета Noviny. Он подчеркнул, что Бабиш призывал способствовать миру между Россией и Украиной.

Глава МИД подчеркнул, что ранее Бабиш критиковал нынешнего премьера Петра Фиалу за решение приостановить консультации со Словакией. Также он обвинил экс-премьера в работе над чешско-польскими отношениями.

В 2022 году прокурор Праги Ярослав Шарох выдвинул обвинение против Андрея Бабиша, передает RT. Тогда политика обвиняли в махинациях с дотацией ЕС в размере около двух миллионов евро.

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Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал бывшего премьера страны и лидера правоцентристского движения ANO Андрея Бабиша угрозой безопасности. Политик заявил, что такое мнение связано с пацифизмом Бабиша в вопросе конфликта на Украине. «Сейчас он берет пацифистскую ноту. Мне кажется, что он становится угрозой безопасности для этой страны, поскольку подрывает оборону и международный политический статус нашей страны», — приводит слова Липаевского газета Noviny. Он подчеркнул, что Бабиш призывал способствовать миру между Россией и Украиной. Глава МИД подчеркнул, что ранее Бабиш критиковал нынешнего премьера Петра Фиалу за решение приостановить консультации со Словакией. Также он обвинил экс-премьера в работе над чешско-польскими отношениями. В 2022 году прокурор Праги Ярослав Шарох выдвинул обвинение против Андрея Бабиша, передает RT. Тогда политика обвиняли в махинациях с дотацией ЕС в размере около двух миллионов евро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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