Украинский фильм выиграл «Оскар»

Украинский фильм «20 дней в Мариуполе» выиграл «Оскар» за лучший документальный фильм. Это следует из эфира телеканала CNN.
«20 дней в Мариуполе» получил премию как лучший документальный художественный фильм,
В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошло торжественное вручение престижной кинопремии «Оскар» в легендарном театре «Долби». С начала 2020 года организаторы премии приняли решение перенести мероприятие на весну. Этот год оказался особенным для кинематографа и публики: в связи с пандемией сроки наградного сезона были продлены на полтора месяца, предоставив дополнительное время для ознакомления с номинированными картинами.
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