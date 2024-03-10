Украинский фильм выиграл «Оскар»

11 марта 2024 в 06:08 Размер текста - 17 +

Украинский фильм «20 дней в Мариуполе» выиграл «Оскар» за лучший документальный фильм. Это следует из эфира телеканала CNN. «20 дней в Мариуполе» получил премию как лучший документальный художественный фильм, следует из эфира телеканала. Режиссер Мстислав Чернов отметил, что не желал бы снимать его. В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошло торжественное вручение престижной кинопремии «Оскар» в легендарном театре «Долби». С начала 2020 года организаторы премии приняли решение перенести мероприятие на весну. Этот год оказался особенным для кинематографа и публики: в связи с пандемией сроки наградного сезона были продлены на полтора месяца, предоставив дополнительное время для ознакомления с номинированными картинами.

Украинский фильм «20 дней в Мариуполе» выиграл «Оскар» за лучший документальный фильм. Это следует из эфира телеканала CNN. «20 дней в Мариуполе» получил премию как лучший документальный художественный фильм, следует из эфира телеканала. Режиссер Мстислав Чернов отметил, что не желал бы снимать его. В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошло торжественное вручение престижной кинопремии «Оскар» в легендарном театре «Долби». С начала 2020 года организаторы премии приняли решение перенести мероприятие на весну. Этот год оказался особенным для кинематографа и публики: в связи с пандемией сроки наградного сезона были продлены на полтора месяца, предоставив дополнительное время для ознакомления с номинированными картинами.