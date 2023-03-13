В офисе Зеленского обиделись на «Оскар» после победы фильма «Навальный»

13 марта 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк выразил негодование после победы фильма «Навальный» на «Оскаре» Фото: Официальный сайт президента Украины В офисе президента Украины Владимира Зеленского выразили негодование насчет того, что документальный фильм «Навальный» получил премию «Оскар», в то время, как украинский лидер получил отказ на просьбу выступить на церемонии с видеообращением. Об этом заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Он обвинил киноакадемию в лицемерии, так как ранее она заявляла, что «Оскар» вне политики. «Если „Оскар“ вне политики, то как понимать документальный манифест Навального, где выплескивается внутренняя российская политика? Если Оскар вне контекста конфликта на Украине, то почему вы постоянно говорите о гуманизме и справедливости?» — написал Михаил Подоляк в своем twitter-аккаунте. Ранее стало известно, что Зеленский намеревался выступить на ежегодной премии «Оскар», однако американская киноакадемия отказала ему, передает телеканал 360. В ночь с 12 на 13 марта прошла церемония вручения кинопремии, на которой «Оскар» за лучший документальный фильм получила картина «Навальный», передает MK.RU .

В офисе президента Украины Владимира Зеленского выразили негодование насчет того, что документальный фильм «Навальный» получил премию «Оскар», в то время, как украинский лидер получил отказ на просьбу выступить на церемонии с видеообращением. Об этом заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Он обвинил киноакадемию в лицемерии, так как ранее она заявляла, что «Оскар» вне политики. «Если „Оскар“ вне политики, то как понимать документальный манифест Навального, где выплескивается внутренняя российская политика? Если Оскар вне контекста конфликта на Украине, то почему вы постоянно говорите о гуманизме и справедливости?» — написал Михаил Подоляк в своем twitter-аккаунте. Ранее стало известно, что Зеленский намеревался выступить на ежегодной премии «Оскар», однако американская киноакадемия отказала ему, передает телеканал 360. В ночь с 12 на 13 марта прошла церемония вручения кинопремии, на которой «Оскар» за лучший документальный фильм получила картина «Навальный», передает MK.RU.