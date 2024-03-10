В ХМАО некоторые школьники не пойдут на уроки из-за холодов

Некоторые школьники ХМАО остались дома из-за холодов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В части населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа 11 марта из-за морозов отменены занятия у школьников первой смены. Информация размещена на портале «Госуслуги».

«Занятия первой смены отменяются. На момент объявления: температура -35.6 градусов, ветер 0 метров в секунду», — написано на сайте.

Занятия у школьников с 1-го по 4-й класс отменены в следующих населенных пунктах: Карымкары, Комсомольский, Пыть-Ях, Сайгатина, Нефтеюганск, Пойковский, Юганская Обь, Усть-Юган, Чеускино, Сингапай, Каркатеевы, Сургут, Белый Яр, Барсово, Солнечный, Локосово, Бобровский, Горноправдинск. Также актировка коснется населенные пункты Цингалы, Алтай, Куть-Ях, Сентябрьский, Каюкова, Угут, Кимкьясуй, Сосьва, Нижнесортымский, Аган, Федоровский, Тром-Аган, Русскинская, Ульт-Ягун, Покачи, Когалым, Талинка.

Не пойдут на занятия школьники с 1-го по 8-й класс в населенных пунктах: Селиярово, Сытомино, Лямина, Лянтор, Лемпино, Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Нижние Нарыкары, Светлый, Игрим, Полноват, Ванзеват, Березово, Шайтанка, Ванзетур, Теги, Верхнеказымский, Казым, Белоярский, Лыхма. Школьники с 1-го по 11-й класс не пойдут на уроки в Саранпауле, Щекурьх, Ломбовоже, Соруме и Сосновке.

В ХМАО последним холодным днем, когда температура опустится ниже -10 градусов, станет 14 марта. Весь остальной месяц ее значение днем будет не ниже -7 градусов.