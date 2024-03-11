Су-34 с помощью ФАБ-500 уничтожили опорные пункты ВСУ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, су 34, stock
Удар российских Су-34 уничтожил опорные пункты ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На южнодонецком направлении был совершен боевой вылет экипажей многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Они применили неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе украинской армии.

«Боевой вылет совершили экипажи Су-34 ВКС России. Неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 они ударили по опорному пункту и живой силе ВСУ. Цели уничтожены», — сообщает телеканал «Звезда». Там добавили, что после успешного поражения целей бомбардировщики вернулись на аэродром.

Также известно, что новая управляемая авиабомба ФАБ-1500, используемая российской армией, наносит еще более значительный ущерб ВСУ в зоне спецоперации. Отчеты с линии фронта указывают на силу этого оружия, особенно когда оно поражает тепловые электростанции, заводы и многоэтажные дома, в которых украинские силы активно координируют свою оборону.

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На южнодонецком направлении был совершен боевой вылет экипажей многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Они применили неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе украинской армии. «Боевой вылет совершили экипажи Су-34 ВКС России. Неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 они ударили по опорному пункту и живой силе ВСУ. Цели уничтожены», — сообщает телеканал «Звезда». Там добавили, что после успешного поражения целей бомбардировщики вернулись на аэродром. Также известно, что новая управляемая авиабомба ФАБ-1500, используемая российской армией, наносит еще более значительный ущерб ВСУ в зоне спецоперации. Отчеты с линии фронта указывают на силу этого оружия, особенно когда оно поражает тепловые электростанции, заводы и многоэтажные дома, в которых украинские силы активно координируют свою оборону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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