Су-34 с помощью ФАБ-500 уничтожили опорные пункты ВСУ

11 марта 2024 в 08:22 Размер текста - 17 +

Удар российских Су-34 уничтожил опорные пункты ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На южнодонецком направлении был совершен боевой вылет экипажей многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Они применили неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе украинской армии. «Боевой вылет совершили экипажи Су-34 ВКС России. Неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 они ударили по опорному пункту и живой силе ВСУ. Цели уничтожены», — сообщает телеканал «Звезда». Там добавили, что после успешного поражения целей бомбардировщики вернулись на аэродром. Также известно, что новая управляемая авиабомба ФАБ-1500, используемая российской армией, наносит еще более значительный ущерб ВСУ в зоне спецоперации. Отчеты с линии фронта указывают на силу этого оружия, особенно когда оно поражает тепловые электростанции, заводы и многоэтажные дома, в которых украинские силы активно координируют свою оборону.

На южнодонецком направлении был совершен боевой вылет экипажей многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Они применили неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе украинской армии. «Боевой вылет совершили экипажи Су-34 ВКС России. Неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 они ударили по опорному пункту и живой силе ВСУ. Цели уничтожены», — сообщает телеканал «Звезда». Там добавили, что после успешного поражения целей бомбардировщики вернулись на аэродром. Также известно, что новая управляемая авиабомба ФАБ-1500, используемая российской армией, наносит еще более значительный ущерб ВСУ в зоне спецоперации. Отчеты с линии фронта указывают на силу этого оружия, особенно когда оно поражает тепловые электростанции, заводы и многоэтажные дома, в которых украинские силы активно координируют свою оборону.