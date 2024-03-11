Су-34 с помощью ФАБ-500 уничтожили опорные пункты ВСУ

На южнодонецком направлении был совершен боевой вылет экипажей многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Они применили неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе украинской армии.
«Боевой вылет совершили экипажи Су-34 ВКС России. Неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 они ударили по опорному пункту и живой силе ВСУ. Цели уничтожены», — сообщает телеканал «Звезда». Там добавили, что после успешного поражения целей бомбардировщики вернулись на аэродром.
Также известно, что новая управляемая авиабомба ФАБ-1500, используемая российской армией, наносит еще более значительный ущерб ВСУ в зоне спецоперации. Отчеты с линии фронта указывают на силу этого оружия, особенно когда оно поражает тепловые электростанции, заводы и многоэтажные дома, в которых украинские силы активно координируют свою оборону.
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