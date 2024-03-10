В США заявили о разрушительной мощи новой российской бомбы

Новая управляемая авиабомба ФАБ-1500, стоящая на вооружении российской армии, наносит серьезный ущерб обороне ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
«Недавние видео с линии фронта в [подконтрольной ВСУ части] Донецкой области иллюстрируют огромную силу этих бомб, когда они попадают в тепловые электростанции, заводы и многоэтажные дома — места, из которых украинские силы координируют свою оборону», —
В статье подчеркнули, что российская бомба наносит очень серьезный ущерб ВСУ. Также применение этого боеприпаса оказывает сильное давление на украинскую армию. «Хотя они уже более или менее привыкли к ФАБ-500, но ФАБ-1500 — это ад», — уточнил автор материала.
Ранее СМИ сообщили, что Воздушно-космические силы РФ с помощью ФАБ-1500 ударили по объекту ВСУ в Карсногоровке (ДНР). Когда именно был нанесен удар, и какую военную цель поразили — не уточняется.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.