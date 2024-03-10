В США заявили о разрушительной мощи новой российской бомбы

CNN: авиабомба ФАБ-1500 наносит серьезный ущерб объектам ВСУ

10 марта 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Бомба ФАБ-1500 наносит серьезный ущерб ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новая управляемая авиабомба ФАБ-1500, стоящая на вооружении российской армии, наносит серьезный ущерб обороне ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «Недавние видео с линии фронта в [подконтрольной ВСУ части] Донецкой области иллюстрируют огромную силу этих бомб, когда они попадают в тепловые электростанции, заводы и многоэтажные дома — места, из которых украинские силы координируют свою оборону», — говорится в материале. В статье подчеркнули, что российская бомба наносит очень серьезный ущерб ВСУ. Также применение этого боеприпаса оказывает сильное давление на украинскую армию. «Хотя они уже более или менее привыкли к ФАБ-500, но ФАБ-1500 — это ад», — уточнил автор материала. Ранее СМИ сообщили, что Воздушно-космические силы РФ с помощью ФАБ-1500 ударили по объекту ВСУ в Карсногоровке (ДНР). Когда именно был нанесен удар, и какую военную цель поразили — не уточняется.

Новая управляемая авиабомба ФАБ-1500, стоящая на вооружении российской армии, наносит серьезный ущерб обороне ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «Недавние видео с линии фронта в [подконтрольной ВСУ части] Донецкой области иллюстрируют огромную силу этих бомб, когда они попадают в тепловые электростанции, заводы и многоэтажные дома — места, из которых украинские силы координируют свою оборону», — говорится в материале. В статье подчеркнули, что российская бомба наносит очень серьезный ущерб ВСУ. Также применение этого боеприпаса оказывает сильное давление на украинскую армию. «Хотя они уже более или менее привыкли к ФАБ-500, но ФАБ-1500 — это ад», — уточнил автор материала. Ранее СМИ сообщили, что Воздушно-космические силы РФ с помощью ФАБ-1500 ударили по объекту ВСУ в Карсногоровке (ДНР). Когда именно был нанесен удар, и какую военную цель поразили — не уточняется.