В США заявили о разрушительной мощи новой российской бомбы

CNN: авиабомба ФАБ-1500 наносит серьезный ущерб объектам ВСУ
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Бомба ФАБ-1500 наносит серьезный ущерб ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новая управляемая авиабомба ФАБ-1500, стоящая на вооружении российской армии, наносит серьезный ущерб обороне ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Недавние видео с линии фронта в [подконтрольной ВСУ части] Донецкой области иллюстрируют огромную силу этих бомб, когда они попадают в тепловые электростанции, заводы и многоэтажные дома — места, из которых украинские силы координируют свою оборону», — говорится в материале.

В статье подчеркнули, что российская бомба наносит очень серьезный ущерб ВСУ. Также применение этого боеприпаса оказывает сильное давление на украинскую армию. «Хотя они уже более или менее привыкли к ФАБ-500, но ФАБ-1500 — это ад», — уточнил автор материала.

Ранее СМИ сообщили, что Воздушно-космические силы РФ с помощью ФАБ-1500 ударили по объекту ВСУ в Карсногоровке (ДНР). Когда именно был нанесен удар, и какую военную цель поразили — не уточняется.

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Новая управляемая авиабомба ФАБ-1500, стоящая на вооружении российской армии, наносит серьезный ущерб обороне ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «Недавние видео с линии фронта в [подконтрольной ВСУ части] Донецкой области иллюстрируют огромную силу этих бомб, когда они попадают в тепловые электростанции, заводы и многоэтажные дома — места, из которых украинские силы координируют свою оборону», — говорится в материале. В статье подчеркнули, что российская бомба наносит очень серьезный ущерб ВСУ. Также применение этого боеприпаса оказывает сильное давление на украинскую армию. «Хотя они уже более или менее привыкли к ФАБ-500, но ФАБ-1500 — это ад», — уточнил автор материала. Ранее СМИ сообщили, что Воздушно-космические силы РФ с помощью ФАБ-1500 ударили по объекту ВСУ в Карсногоровке (ДНР). Когда именно был нанесен удар, и какую военную цель поразили — не уточняется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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