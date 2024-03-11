Как сделать полезными блины на Масленицу

Диетолог Бурляева: замена молока на воду поможет сделать более полезные блины

11 марта 2024 в 08:50 Размер текста - 17 +

Использование сливочного масла снизит калорийность блинов, заявила Екатерина Бурляева Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Для приготовления более полезных блинов можно воспользоваться несколькими способами. Один из них заключается в замене молока на обычную воду при замешивании теста. Об этом рассказала врач-диетолог Екатерина Бурляева. «Если замешивать тесто не на молоке, а на воде, то энергетическая ценность готового продукта снизится на 70-80 килокалорий», — передает слова Бурляевой «Российская газета». Она добавила, что также можно заменить растительное масло на сливочное, так как оно содержит меньше калорий. Это поможет снизить калорийность блинов на 70 калорий. Еще один совет заключается в добавлении растительного или растопленного сливочного масла прямо в тесто и выпекании блинов на сковороде с тефлоновым покрытием, которую не нужно смазывать маслом. Это также позволит снизить количество потребляемых калорий. Однако полностью избежать использования масла нельзя, так как это может негативно отразиться на вкусе и эластичности блинов. Поэтому эксперт рекомендует домохозяйкам найти золотую середину и экспериментировать с добавлением полезных видов муки, таких как гречневая, ржаная, овсяная, в зависимости от вкусовых предпочтений Также стоит помнить, что Масленица сопровождается запретом на употребление мяса перед Великим постом. URA.RU собрало информацию о том, какие блины категорически нельзя готовить в период Масленичной недели, если вы хотите провести этот праздник в соответствии с традициями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для приготовления более полезных блинов можно воспользоваться несколькими способами. Один из них заключается в замене молока на обычную воду при замешивании теста. Об этом рассказала врач-диетолог Екатерина Бурляева. «Если замешивать тесто не на молоке, а на воде, то энергетическая ценность готового продукта снизится на 70-80 килокалорий», — передает слова Бурляевой «Российская газета». Она добавила, что также можно заменить растительное масло на сливочное, так как оно содержит меньше калорий. Это поможет снизить калорийность блинов на 70 калорий. Еще один совет заключается в добавлении растительного или растопленного сливочного масла прямо в тесто и выпекании блинов на сковороде с тефлоновым покрытием, которую не нужно смазывать маслом. Это также позволит снизить количество потребляемых калорий. Однако полностью избежать использования масла нельзя, так как это может негативно отразиться на вкусе и эластичности блинов. Поэтому эксперт рекомендует домохозяйкам найти золотую середину и экспериментировать с добавлением полезных видов муки, таких как гречневая, ржаная, овсяная, в зависимости от вкусовых предпочтений Также стоит помнить, что Масленица сопровождается запретом на употребление мяса перед Великим постом. URA.RU собрало информацию о том, какие блины категорически нельзя готовить в период Масленичной недели, если вы хотите провести этот праздник в соответствии с традициями.